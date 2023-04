Le déficit commercial des États-Unis s'est creusé plus que prévu en février, les exportations de marchandises ayant diminué, ce qui laisse penser que le commerce pourrait peser sur la croissance économique au premier trimestre.

Le déficit commercial a augmenté de 2,7 % pour atteindre 70,5 milliards de dollars, a déclaré mercredi le département du commerce. Les données de janvier ont été révisées pour montrer que le déficit commercial s'est creusé à 68,7 milliards de dollars au lieu de 68,3 milliards de dollars comme indiqué précédemment. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que le déficit commercial atteindrait 69 milliards de dollars.

Les exportations ont chuté de 2,7 % pour atteindre 251,2 milliards de dollars, reflétant probablement le ralentissement de la demande mondiale ainsi que l'appréciation passée du dollar américain, qui rend les produits fabriqués aux États-Unis moins compétitifs sur les marchés internationaux.

Les exportations de biens ont chuté de 4,8 % pour atteindre 169,2 milliards de dollars, plombées par les baisses du gaz naturel et de l'or non monétaire. Les exportations de véhicules à moteur, de pièces détachées et de moteurs ont diminué de 1,9 milliard de dollars, tandis que celles de biens de consommation ont baissé de 1,4 milliard de dollars. Les exportations de biens d'équipement ont également diminué. En revanche, les exportations de services ont augmenté de 1,7 milliard de dollars pour atteindre 82,0 milliards de dollars, stimulées par les voyages.

Les importations ont diminué de 1,5 % pour atteindre 321,7 milliards de dollars, les biens ayant baissé de 2,2 % pour atteindre 262,2 milliards de dollars. La demande intérieure ralentit en raison de la hausse des coûts d'emprunt visant à maîtriser l'inflation, ce qui a incité les entreprises à ne pas augmenter leurs stocks de marchandises.

Les importations de biens de consommation ont diminué de 3,7 milliards de dollars, reflétant principalement des baisses dans les téléphones cellulaires et autres articles ménagers, les préparations pharmaceutiques ainsi que les vêtements en coton et les articles ménagers. Les importations de véhicules à moteur, de pièces détachées et de moteurs ont chuté de 2,9 milliards de dollars. En revanche, les importations de services ont augmenté de 0,8 milliard de dollars pour atteindre 59,5 milliards de dollars, stimulées par les transports.

Corrigé de l'inflation, le déficit commercial s'est creusé de 2,7 % pour atteindre 104,6 milliards de dollars. La réduction du déficit commercial a été l'un des facteurs qui ont contribué au taux de croissance annualisé de 2,6 % de l'économie au quatrième trimestre. Mercredi matin, la Réserve fédérale d'Atlanta prévoyait que le produit intérieur brut du premier trimestre augmenterait de 1,7 %.