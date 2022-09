Le déficit commercial du Japon en août devrait atteindre son plus haut niveau depuis 9 ans, la faiblesse du yen stimulant les importations - sondage Reuters

La forte chute du yen a déclenché de nouveaux avertissements verbaux de la part des décideurs japonais cette semaine, tandis que les économistes ont déclaré que la dépréciation de la monnaie pourrait pousser l'inflation de base du Japon à environ 3 % d'ici la fin de l'année, réduisant ainsi le pouvoir d'achat des ménages.

La balance commerciale du mois d'août s'est probablement soldée par un déficit de 2 398,2 trillions de yens (16,74 trillions de dollars), car une hausse de 46,7 % des importations a dépassé une hausse de 23,6 % des exportations, selon l'estimation médiane des économistes dans le sondage.

Le manque à gagner attendu constituerait le plus grand record mensuel depuis le déficit de 2 790 000 milliards de yens enregistré en janvier 2014.

"Alors que la hausse des prix du pétrole brut s'est arrêtée après juillet, la baisse du yen a fait grimper le coût des importations", a déclaré Kenta Suwa, économiste chez Mizuho Research and Technologies.

La troisième plus grande économie du monde a connu une croissance annualisée de 3,5 % en avril-juin, grâce à la vigueur des dépenses des ménages et des entreprises et à l'assouplissement des restrictions COVID-19, selon les données révisées du produit intérieur brut publiées jeudi.

Mais les analystes ne sont pas aussi optimistes pour les perspectives de croissance du Japon, compte tenu des risques pour la demande liés à l'inflation et à l'affaiblissement de l'économie mondiale.

D'autres données attendues la semaine prochaine devraient montrer que l'inflation annuelle des prix de gros au Japon a atteint 8,9 % en août, s'accélérant à nouveau par rapport aux 8,6 % de juillet, signe que les entreprises sont confrontées à des pressions incessantes sur les prix qui compriment les bénéfices, selon le sondage.

Les commandes de machines, un indicateur avancé des dépenses des entreprises, devraient baisser de 0,8 % en glissement mensuel en juillet après une augmentation de 0,9 % en juin, selon le sondage.

Le gouvernement publiera les chiffres du commerce à 8h50 le 15 septembre (2350 GMT, 14 septembre) et les commandes de machines à 8h50 le 14 septembre (2350 GMT, 13 septembre).

La Banque du Japon publiera les données sur les prix de gros à 8h50 le 13 septembre (2350 GMT, 12 septembre).

(1 $ = 143,2400 yens)