Le déficit des comptes courants de l'Inde devrait s'être amélioré au cours du dernier trimestre de 2022 par rapport au niveau record de neuf ans atteint en juillet-septembre, en raison de la modération du déficit commercial des biens et de l'augmentation des exportations nettes de services, selon un sondage Reuters.

La prévision médiane de 22 économistes interrogés du 16 au 23 mars fait état d'un déficit des comptes courants de 23,0 milliards de dollars en octobre-décembre 2022, soit 2,7 % du produit intérieur brut (PIB). Les prévisions varient entre 15,0 et 28,0 milliards de dollars, soit 2,0 %-3,2 % du PIB.

En juillet-septembre, l'écart était de 36,4 milliards de dollars. En pourcentage du PIB, à 4,4 %, il était le plus élevé depuis la mi-2013.

Plus de la moitié de la réduction attendue est due à une réduction du déficit commercial des marchandises, ce qui suggère un affaiblissement de la demande intérieure dans la troisième économie d'Asie.

Le déficit commercial des marchandises de l'Inde s'est réduit à 72,79 milliards de dollars au dernier trimestre, contre 78,32 milliards de dollars en juillet-septembre, selon les données du ministère du commerce.

Une augmentation des exportations nettes de services a également contribué à cette amélioration, selon les chiffres de la Reserve Bank of India. Elles sont passées de 34,43 milliards de dollars au trimestre précédent à 39,03 milliards de dollars.

"Les importations se sont contractées plus que prévu. Les importations de base, qui ne comprennent pas les composants volatils tels que le pétrole ou les pierres précieuses et les bijoux, ont légèrement diminué au cours du trimestre de décembre. Cela montre à quel point la demande est soutenue en Inde", a déclaré Radhika Piplani, économiste à la Yes Bank.

"D'autre part, les services ont surperformé. Ce sont les deux raisons pour lesquelles nous constatons que les chiffres (du déficit de la balance courante) sont meilleurs".

Selon un autre sondage Reuters réalisé auprès d'économistes ayant une vision à plus long terme, le déficit des comptes courants devrait représenter en moyenne 3,0 % du PIB au cours de cette année fiscale, avant de se réduire à 2,6 % au cours de l'année suivante.

Toutefois, l'amélioration attendue a eu peu d'impact sur la roupie indienne (INR). Selon le dernier sondage Reuters FX, la monnaie devrait rester faible et ne pas récupérer ses pertes de 2022 au cours des 12 prochains mois.

"Bien que nous soyons sceptiques quant à la durabilité d'un excédent de services aussi élevé à ce stade, les tendances récentes sont certainement encourageantes et laissent présager une nouvelle réduction du déficit extérieur au cours des prochains trimestres", a noté Nikhil Gupta, analyste de recherche chez Motilal Oswal.

"Toutefois, nous ne nous attendons pas à ce que l'INR se renforce.