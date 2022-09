Le déficit des comptes courants de l'Inde devrait atteindre son niveau le plus élevé depuis dix ans au cours de cette année fiscale.

Une reprise de la demande intérieure dans la troisième plus grande économie d'Asie et une flambée des prix mondiaux des produits de base - combinées à une monnaie malmenée et à un déficit commercial béant - ont creusé le déficit de la balance courante.

Selon un sondage Reuters réalisé auprès de 26 économistes du 22 au 26 août, ce déficit devrait représenter en moyenne 3,1 % du produit intérieur brut au cours de cette année fiscale.

Ce serait le plus grand écart depuis qu'il a atteint près de 5 % pendant la crise du "taper tantrum", il y a près de dix ans, lorsque la Réserve fédérale américaine a réduit ses achats d'obligations gouvernementales. Environ une décennie plus tard, l'Inde se trouve dans une situation similaire.

Depuis le début de l'année, la Réserve fédérale américaine s'est lancée dans son cycle de resserrement le plus agressif depuis des décennies, réduisant plus de 8 000 milliards de dollars de titres du Trésor et déclenchant des sorties de capitaux des marchés émergents, dont l'Inde.

Le sondage Reuters prévoit que l'écart des comptes courants atteindra le niveau le plus élevé de la décennie, soit 3,9 % au dernier trimestre, avant de se réduire à 3,6 %, 3,0 % et 2,5 %, respectivement au deuxième, troisième et quatrième trimestre de cette année fiscale.

"D'une part, nous constatons une stagnation des exportations qui, au cours des six à sept derniers mois, stagnent autour de 35 à 36 milliards de dollars. Alors que si vous regardez les importations, elles continuent à augmenter", a déclaré Suvodeep Rakshit, économiste principal chez Kotak Institutional Equities.

"Les déséquilibres extérieurs sont peut-être à leur apogée maintenant. Dans un certain sens, c'est inquiétant car les perspectives pour l'instant sont très incertaines. Il n'y a pas de direction claire ... donc nous devrons attendre et comprendre, et les scénarios de risque sont du côté supérieur."

La prévision médiane de l'écart de la balance courante était l'une des plus larges parmi les pairs régionaux interrogés par Reuters, seulement dépassée par les Philippines qui sont également confrontées à leur plus grand déficit depuis des décennies.

La roupie s'est affaiblie de plus de 7 % depuis le début de l'année, les investisseurs étrangers ayant retiré 30 milliards de dollars d'actions par crainte d'une aggravation du déficit commercial, ce qui a poussé la Reserve Bank of India (RBI) à défendre la monnaie avec ses réserves étrangères.

Mais le pire est peut-être encore à venir. Les prix du pétrole brut - la plus grande importation de l'Inde - devraient rester au-dessus de 100 dollars le baril cette année, car l'offre restreinte éclipse les préoccupations liées à la demande dans un environnement mondial difficile caractérisé par un risque élevé de récession. [O/POLL]

L'inflation devant rester au-dessus de la limite supérieure de la fourchette cible, la RBI n'a guère d'autre choix que de relever les taux d'intérêt de 60 points de base supplémentaires d'ici la fin mars, selon un autre sondage Reuters. [ECILT/IN]

Toutefois, cela ne suffira pas à endiguer les pertes de la roupie, car on s'attendait à ce que certaines grandes banques centrales délivrent presque autant en une seule réunion.

Après avoir progressé de 13,5 % au cours du trimestre précédent, la croissance économique de l'Inde devrait ralentir considérablement pour atteindre 6,2 %, 4,5 % et 4,2 % au cours du trimestre actuel et des suivants, soulignant une trajectoire de croissance inférieure au potentiel pour le deuxième pays le plus peuplé du monde.