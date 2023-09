Le déficit des comptes courants de l'Inde se creuse séquentiellement en avril-juin -cenbank

Le déficit des comptes courants de l'Inde s'est creusé au cours du trimestre avril-juin, par rapport aux trois mois précédents, en grande partie en raison d'un déficit commercial plus élevé, d'un excédent plus faible dans les services nets et d'une baisse des recettes de transferts privés, a déclaré la banque centrale jeudi.

Le déficit du compte courant s'est creusé à 9,2 milliards de dollars, soit 1,1% du PIB, au premier trimestre de l'exercice 2023/24, contre 1,3 milliard de dollars, soit 0,2% du PIB, au trimestre janvier-mars. Le déficit était de 17,9 milliards de dollars, soit 2,1% du PIB, au premier trimestre de l'année précédente, selon le communiqué de la Reserve Bank of India. La prévision médiane d'un sondage Reuters auprès de 17 économistes tablait sur un déficit de 8,9 milliards de dollars, soit 1 % du PIB, pour le dernier premier trimestre. Le déficit du commerce des marchandises s'est creusé à 56,6 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 52,6 milliards de dollars au cours du trimestre précédent, mais a été inférieur au déficit de 63,1 milliards de dollars enregistré l'année précédente. Les recettes nettes des services ont également diminué séquentiellement, principalement en raison d'une baisse des voyages, des services aux entreprises et des exportations d'ordinateurs, a déclaré la RBI. Les recettes des transferts privés, qui sont principalement des envois de fonds par les Indiens employés à l'étranger, ont diminué, passant de 28,6 milliards de dollars à 27,1 milliards de dollars. Le trimestre juillet-septembre verra un "élargissement substantiel" du déficit en raison de la détérioration séquentielle de la balance commerciale, de l'augmentation des importations de pétrole et d'autres produits de base, et du ralentissement des exportations de services, a déclaré Madhavi Arora, économiste en chef chez Emkay Global Financial Services. Le ratio CAD/PIB du deuxième trimestre pourrait se situer entre 2,4 % et 2,6 %, soit plus du double de celui du premier trimestre, a estimé M. Arora. Le déficit commercial de l'Inde s'est creusé plus que prévu pour atteindre 24,16 milliards de dollars en août, selon les calculs de Reuters basés sur les données du gouvernement au début du mois. Parallèlement, la balance des paiements du pays a enregistré un excédent de 24,4 milliards de dollars au premier trimestre, contre un excédent de 5,6 milliards de dollars au trimestre précédent et un excédent de 4,6 milliards de dollars au trimestre de l'année précédente, a déclaré la RBI.