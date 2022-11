Le déficit du commerce de marchandises des États-Unis se creuse fortement en octobre

Le déficit commercial des marchandises a bondi de 7,7 % pour atteindre 99,0 milliards de dollars le mois dernier, a déclaré mercredi le département du Commerce. Les exportations de marchandises ont baissé de 2,6 % pour atteindre 173,7 milliards de dollars.

Il y a eu des baisses dans les exportations de matériaux et fournitures industriels, qui incluent le pétrole brut. Les exportations de biens de consommation ont chuté, mais les expéditions de produits alimentaires et de véhicules à moteur et pièces détachées ont augmenté. Les hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale pour étouffer l'inflation ont fait grimper le dollar, rendant les biens fabriqués aux États-Unis chers sur le marché international.

Les importations de biens ont augmenté de 0,9 % pour atteindre 272,7 milliards de dollars. La réduction du déficit commercial a été l'un des principaux moteurs de la croissance économique au troisième trimestre. La forte augmentation du déficit en octobre a suggéré que le commerce pourrait être un frein au PIB ce trimestre.

Le département du commerce a également indiqué que les stocks de gros ont augmenté de 0,8 % en octobre après avoir augmenté de 0,6 % en septembre. Les stocks de détail ont diminué de 0,2 % après avoir baissé de 0,1 % en septembre. Les stocks de véhicules automobiles ont augmenté de 0,4 %.

Si l'on exclut les véhicules automobiles, les stocks de détail ont glissé de 0,4 % après avoir baissé de 0,9 % en septembre. Cette composante entre dans le calcul du PIB. Les stocks ont soustrait de la croissance du PIB au troisième trimestre.