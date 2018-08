Le défilé façon 14-Juillet voulu par Trump reporté-Pentagone

WASHINGTON, 17 août (Reuters) - Le défilé militaire inspiré de celui du 14-Juillet français souhaité par Donald Trump pour le mois de novembre à Washington n'aura pas lieu avant au moins l'année prochaine, a annoncé jeudi le département de la Défense.

En février dernier, le président américain, qui avait assisté l'été précédent au traditionnel défilé militaire organisé à Paris pour la fête nationale, avait demandé au Pentagone d'étudier l'organisation d'un événement similaire en l'honneur des troupes américaines.

La raison du report n'a pas été divulguée, mais, un responsable américain ayant requis l'anonymat souligne le coût à la hausse de cet événement, qui était prévu pour le 10 novembre prochain.

Le défilé, qui devait à la fois honorer les anciens combattants américains et commémorer le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, pourrait coûter plus de 90 millions de dollars (80 millions d'euros), a déclaré ce responsable. Or, précise-t-il, l'enveloppe initiale évoquée par la Maison blanche était près de trois fois moins élevée.

Les défilés militaires sont rares aux États-Unis. En 1991, des chars et des milliers de soldats avaient défilé à Washington pour célébrer l'éviction des forces irakiennes du président Saddam Hussein du Koweït pendant la guerre du Golfe. (Idrees Ali; Danielle Rouquié pour le service français)