Les analystes du renseignement américain estiment que le récent défilé militaire en Corée du Nord "surestime probablement" la menace que les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) représentent pour les États-Unis, selon un document qui aurait été divulgué par le gouvernement américain.

Reuters a examiné plus de 50 documents, étiquetés "Secret" et "Top Secret", qui sont apparus pour la première fois sur des sites de médias sociaux en mars et qui sont censés révéler des détails sur les capacités militaires de certains alliés et adversaires des États-Unis.

Reuters n'a pas vérifié de manière indépendante l'authenticité des documents.

Bien que le Pentagone ne se soit pas porté garant de l'authenticité de chacun des documents, il a déclaré lundi qu'il semblait y avoir eu une "divulgation non autorisée de matériel classifié". Il a ajouté que les photos semblent montrer des documents dont le format est similaire à ceux utilisés pour fournir des mises à jour quotidiennes aux hauts responsables, bien que certains semblent avoir été modifiés.

Une brève observation d'un paragraphe dans l'un des documents marqués "Secret" et vus par Reuters indique que la Corée du Nord a présenté un nombre sans précédent de lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux lors d'un événement le 8 février, qui "transportaient très probablement des systèmes non opérationnels".

Le Pentagone et la mission de la Corée du Nord auprès des Nations unies n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant la partie des documents relative à la Corée du Nord.

Le document indique que l'objectif de la Corée du Nord était "probablement de présenter une menace nucléaire grandissante pour les États-Unis".

"Le Nord a présenté ces systèmes non opérationnels pour donner l'impression d'une force de missiles plus importante et plus performante que celle qu'il possède et pour atténuer le risque d'endommagement de ses véritables missiles", précise le document.

La Corée du Nord continue de développer son programme de missiles balistiques, testant des dizaines de missiles avancés l'année dernière en dépit des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et des sanctions imposées par les États-Unis. Elle a poursuivi ses essais cette année.

Le document ajoute qu'au cours de l'année prochaine, "la Corée du Nord ne sera probablement pas en mesure d'équiper tous les TEL de classe ICBM en missiles opérationnels capables de frapper l'ensemble des États-Unis en raison des obstacles liés aux essais et des contraintes en matière de ressources".

TEL est l'abréviation de transporter erector launcher, un véhicule mobile de lancement de missiles.

Les images publiées par les médias d'État nord-coréens de l'événement du 8 février montrent plus de prétendus ICBM que Pyongyang n'en a jamais montrés auparavant et font allusion à une nouvelle arme à combustible solide.

Les images montrent jusqu'à 11 Hwasong-17, le plus grand ICBM de la Corée du Nord, qui est soupçonné d'être capable de frapper presque n'importe où dans le monde avec une ogive nucléaire.

Le Hwasong-17 a été testé pour la première fois l'année dernière. À côté de ces missiles, certains analystes ont indiqué qu'il pourrait s'agir d'un prototype ou d'une maquette d'un nouveau missile balistique intercontinental à propergol solide dans des lanceurs de type "canister". La Corée du Nord a parfois présenté des maquettes lors de ses défilés.

La mise au point d'un ICBM à combustible solide est depuis longtemps considérée comme un objectif essentiel pour le pays, car elle pourrait rendre ses missiles nucléaires plus difficiles à repérer et à détruire lors d'un conflit.