Bourse de Paris : Le déluge de publications démarre

Avec une cinquantaine d'entreprises pesant plus de 10 Mds$ sur l'agenda des publications en Europe et aux Etats-Unis, le mardi 23 juillet s'annonce chargé pour les investisseurs. L'enjeu de cette saison des résultats est de dégager une tendance économique générale, pour répondre à la question : "le cycle de croissance économique démarré à la fin de la crise de 2008 va-t-il se prolonger malgré les tensions sur le commerce international ?". Il est encore un peu tôt pour disposer d'une analyse fiable sur la teneur des chiffres à mi-exercice, mais un premier bilan sera possible dès la fin de la semaine.



Ce matin, le parti conservateur britannique doit annoncer le résultat des votes de sa base pour déterminer son nouveau leader à la place de Theresa May. Tout porte à croire que c'est Boris Johnson qui va prendre les rênes. Mercredi, le lauréat se rendra devant la Reine d'Angleterre, qui lui demandera de constituer un gouvernement, comme le veut la tradition. Le futur Premier ministre aura du pain sur la planche d'ici le 31 octobre et la sortie théorique du Royaume-Uni de l'UE, dans un pays miné par les dissensions.



Aux Etats-Unis, où les pommes de discorde sont aussi nombreuses, la Maison Blanche et le Congrès se sont entendus sur le budget fédéral et le plafond de la dette pour une durée de deux ans. Un compromis salué par Donald Trump, qui souligne dans un tweet que l'accord ne contient "aucune pilule empoisonnée". C'est une bonne nouvelle qui supprime un point de tension qui aurait pu resurgir à l'automne.



Hier, les marchés ont accueilli positivement une rumeur de la presse chinoise laissant penser que les représentants américains allaient se rendre à Pékin la semaine prochaine pour reprendre en direct les discussions commerciales avec leurs homologues chinois. La plupart des indices ont clôturé dans le vert, notamment grâce au rebond des valeurs technologiques américaines. Un sentiment positif conforté par l'apparent assouplissement de la position de la Maison Blanche concernant Huawei et par un éventuel coup de pouce de la BCE pour relancer une croissance européenne chancelante. La banque se réunit jeudi.



Ce matin, le vert domine sur les indicateurs avancés occidentaux.



Les temps forts économiques du jour



Nouvelle séance fort calme pour les statistiques macroéconomiques en Europe. Aux Etats-Unis, les prix de l'immobilier (15h00) et les ventes de logements anciens (16h00) accompagneront l'indice manufacturier de la Fed de Richmond (16h00).



L'euro recule à 1,1195 USD ce matin, pendant que l'once d'or perd 0,4% à 1417 USD. Le pétrole reste ferme, à 63,26 USD pour le Brent est à 56,16 USD pour le WTI. Le rendement de l'obligation d'État américaine s'inscrit à 2,053% sur 10 ans. Le Bitcoin recule à 10 226 USD.



Les principaux changements de recommandations



BMW : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 75 EUR.

Essity : Liberum reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 240 à 300 SEK.

Hella : MainFirst passe de neutre à surperformance en visant 51 EUR.

Infineon : Loop Capital démarre le suivi à l'achat en visant 19 EUR.

Talanx : Société Générale passe d'acheter à conserver en visant 41,50 EUR.

Tod's : MainFirst passe de neutre à sousperformance en visant 34 EUR.