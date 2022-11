Le démocrate de l'Oregon Kotek remporte une course difficile à trois pour le poste de gouverneur de l'État.

Avec 91% des votes attendus comptés, Edison Research n'avait pas encore appelé la course. Les résultats officiels de l'élection de mardi montrent que Kotek a remporté 47,1% des voix contre 43,5% pour la républicaine Christine Drazan.

Betsy Johnson, une candidate indépendante forte et ancienne démocrate, a obtenu 8,6 % des voix.

La dernière fois qu'un républicain a été élu gouverneur remonte à 1982, et Kotek a toujours été favori pour succéder au gouverneur démocrate Kate Brown, qui ne pouvait pas se représenter en raison de la limitation des mandats. Les sondages se resserrant tard dans la course, le président Joe Biden s'est rendu dans l'Oregon à la mi-octobre pour faire campagne avec Kotek, un ancien législateur d'État.

Ce résultat donnerait aux démocrates un avantage de 17-16 dans les 36 courses de gouverneurs des élections de mi-mandat américaines de mardi, l'Alaska, l'Arizona et le Nevada n'étant pas encore déterminés.

(Les résultats en direct des élections dans tout le pays sont ici)

Les démocrates ont fait basculer deux gouvernorats républicains dans leur colonne, dans le Maryland et le Massachusetts, avec une chance de reprendre l'Arizona aux républicains également. Le Nevada, en revanche, pourrait passer du contrôle démocrate au contrôle républicain.

Les responsables électoraux du comté de Maricopa, le plus peuplé de l'Arizona, ont déclaré que le décompte de tous les votes des élections de mi-mandat de mardi pourrait prendre jusqu'à vendredi au moins.

Soixante-seize pour cent des votes à l'échelle de l'État avaient été comptés jeudi, la démocrate Katie Hobbs menant d'un point sur la républicaine Kari Lake.

Ailleurs dans le pays, les démocrates ont remporté les élections des gouverneurs dans les États du "mur bleu" que sont le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, ce qui leur permet de résister aux efforts des républicains dans ces États pour restreindre l'avortement et le droit de vote.

Dans le Michigan, la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer a été réélue et les électeurs ont fait basculer la Chambre et le Sénat de l'État du contrôle républicain au contrôle démocrate. En Pennsylvanie, où le gouverneur élu démocrate Josh Shapiro a battu un négationniste, les électeurs ont également fait basculer la chambre basse du corps législatif dans le camp des démocrates.

Les Républicains ont toutefois affiché leur force électorale dans des courses de premier plan en Floride, en Géorgie et au Texas, où leurs candidats ont gagné haut la main.

Les courses de gouverneurs à travers le pays ont fait l'objet d'une attention particulière cette année, l'avenir du droit à l'avortement et de la surveillance des élections étant en jeu.

Kotek a fait une course acharnée sur le droit à l'avortement et la prévention de la violence armée, tandis que Drazan avait fait campagne sur la sécurité et l'ordre publics dans un État qui a connu des manifestations parfois violentes sur la justice raciale et la brutalité policière en 2020 et 2021.