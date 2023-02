Le départ de Brainard vers la Maison Blanche interviendrait à un moment critique pour la Fed

Vice-présidente de la Fed depuis mai dernier, Mme Brainard est considérée comme l'un des initiés démocrates les plus efficaces à Washington. Elle apportera désormais l'expérience de toute une carrière et un ensemble de contacts internationaux à son nouveau rôle annoncé de directrice du Conseil économique national à la Maison Blanche du président Joe Biden.

Cette décision laisse le poste de numéro 2 de la Fed vacant au moment même où la banque centrale s'apprête à décider du moment où elle cessera de relever les taux d'intérêt.

Bien que Mme Brainard, 61 ans, ait soutenu sans réserve les augmentations de taux agressives de la Fed jusqu'à présent, votant en faveur de chacune d'entre elles et approuvant la nécessité de "maintenir le cap" dans la réduction de l'inflation élevée, elle a également commencé ces derniers mois à présenter des raisons de prudence.

Mme Brainard s'est opposée à l'attribution d'une trop grande importance à la hausse des salaires comme source d'inflation, contrant ainsi un argument utilisé en faveur de taux d'intérêt potentiellement plus élevés. Elle a pointé du doigt les marges bénéficiaires élevées des entreprises comme une source d'inflation qui pourrait chuter rapidement - une question que le président de la Fed, Jerome Powell, a eu tendance à éviter - et a mis l'accent sur d'autres façons de dompter la hausse des prix sans avoir un impact sérieux sur l'emploi.

Les arguments de Mme Brainard n'étaient peut-être pas pertinents pour les décisions que la Fed devra prendre dans les prochaines semaines. On s'attend généralement à ce que la banque centrale approuve des hausses de taux d'un quart de point de pourcentage en mars et en mai, et Mme Brainard elle-même, dans un discours prononcé le mois dernier, a indiqué qu'elle ne pensait pas encore que le taux d'intérêt directeur de la Fed était "suffisamment restrictif" pour lutter contre l'inflation.

Mais le débat pourrait devenir plus pointu d'ici cet été sur la question de savoir s'il faut arrêter de relever les taux et laisser plus de temps à l'inflation pour se calmer à mesure que l'impact de la politique monétaire se fait sentir, ou aller de l'avant avec de nouvelles hausses des coûts d'emprunt destinées à mettre davantage de pression sur l'économie et à augmenter potentiellement le chômage.

Heidi Shierholz, présidente de l'Economic Policy Institute, affilié aux syndicats, a déclaré qu'il était "incroyablement important" que Biden trouve quelqu'un pour remplacer Mme Brainard.

"Elle était tout simplement une voix incroyablement importante pour une bonne politique à la Fed et pour la retenue et la patience, étant donné que nous savons que l'inflation diminue", a déclaré Shierholz. "Si elle dépasse les limites et provoque une récession, les risques sont bien pires que le risque de ne pas le faire."

POSTE CLÉ VACANT

M. Biden devrait annoncer que Mme Brainard sera la prochaine directrice de la NEC plus tard dans la journée de mardi, lui donnant ainsi une voix importante dans la politique économique américaine pour la seconde moitié de son mandat actuel et la positionnant potentiellement pour un poste important au sein du cabinet ou autre s'il est réélu en 2024. Jared Bernstein, un conseiller de longue date de M. Biden, est sur le point d'être nommé nouveau président du Council of Economic Advisers.

Le nouveau poste de Mme Brainard ne nécessiterait pas de confirmation du Sénat, ce qui lui permettrait de changer de position rapidement.

La prochaine réunion de politique monétaire de la Fed aura lieu les 21 et 22 mars.

Les responsables de l'administration n'ont pas donné d'indication immédiate sur le délai dans lequel M. Biden pourrait nommer un nouveau vice-président de la Fed, bien que des analystes et commentateurs extérieurs aient déjà mis en circulation des noms parmi ce qui est considéré comme un banc profond d'économistes affiliés au parti démocrate de M. Biden.

Les postes ouverts au sein du Conseil des gouverneurs de la Fed peuvent traîner. M. Biden a été en fonction pendant plus d'un an avant de pourvoir trois postes vacants au sein du conseil de sept membres, répartissant entre les quatre gouverneurs en poste une charge de travail qui comprend non seulement la politique monétaire, mais aussi la supervision des banques, la réglementation financière, le système de paiement, la participation à plusieurs organismes internationaux et la surveillance d'un appareil tentaculaire comprenant un important personnel basé à Washington et 12 banques régionales.

Le vice-président joue un rôle particulièrement important, généralement réservé à une personne titulaire d'un doctorat en économie qui peut parler avec autorité technique de la politique et des décisions de la Fed.

Mais la Fed s'est, en temps utile, débrouillée sans. Lorsque Stanley Fischer, alors vice-président, a démissionné en octobre 2017, il a fallu attendre 11 mois pour que Richard Clarida soit nommé, confirmé par le Sénat et assermenté pour lui succéder.

Cela représenterait un écart massif dans l'environnement actuel, alors que la politique de la Fed tente de s'adapter rapidement aux données, et que les responsables essaient de comprendre la direction de l'économie après deux années au cours desquelles ils ont sous-estimé la hausse de l'inflation et plusieurs mois au cours desquels ils ont été surpris par la force continue du marché de l'emploi.

Les décisions à venir sur la question de savoir s'il faut continuer à augmenter le taux d'intérêt cible, faire une pause, ou éventuellement le réduire, bénéficieraient d'un vice-président capable de s'installer rapidement dans le poste, selon les analystes.

"Perdre Brainard ... en ce moment signifie une certaine perte d'influence dovish sur l'élaboration de la politique à court terme. Cela change également le ton du 'Fedspeak' que les marchés entendront, étant donné le rôle que Brainard a souvent joué dans l'esquisse des opinions dovish au sein du (Federal Open Market Committee)", a déclaré Peter Williams, directeur de la stratégie politique mondiale chez Evercore ISI. "Même si le remplaçant est parfaitement adapté, il lui faudra du temps pour acquérir une influence similaire."