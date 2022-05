Le département américain de l'énergie va engager 2,25 milliards de dollars dans un programme de stockage du carbone

Le financement de la validation et des tests de stockage du carbone au cours des cinq prochaines années proviendra du projet de loi bipartisan sur les infrastructures signé par le président Joe Biden l'année dernière.

"L'objectif ici est qu'en fin de compte, vous disposiez effectivement d'installations de stockage commercialement disponibles", a déclaré Emily Grubert, secrétaire adjointe adjointe à la gestion du carbone au ministère.

Grubert a déclaré que l'argent arriverait "rapidement" mais n'a donné aucun autre détail sur le calendrier.

Le programme examinera le stockage du carbone à partir de projets comprenant la capture des émissions des centrales électriques et d'autres sites industriels ou l'élimination du carbone directement dans l'air. Il examinera les sites de stockage potentiels à la fois sur terre et en mer, tels que les gisements de pétrole et de gaz naturel épuisés situés sous les fonds marins dans le Golfe du Mexique.

Le captage des émissions de carbone des centrales électriques ajoute des coûts à la production d'électricité et les entreprises souhaitent généralement obtenir des subventions pour les aider à couvrir ces dépenses.

La capture directe, une technologie naissante qui consiste à aspirer le dioxyde de carbone directement de l'air ambiant, peut coûter jusqu'à 600 dollars par tonne de carbone capturé.

Mais ses partisans affirment que l'argent qui commence à affluer dans les technologies permettra de réaliser des progrès et de réduire les coûts.

Selon M. Grubert, les progrès réalisés dans le stockage souterrain du carbone de manière quasi permanente et sans fuites peuvent donner confiance aux entreprises pour aller de l'avant avec la capture du gaz.

"Nous sommes susceptibles de voir beaucoup d'opportunités pour les entreprises de combustibles fossiles en transition et les travailleurs des combustibles fossiles dans cet espace parce que beaucoup des mêmes types de compétences sont assez similaires", a déclaré Grubert.

L'objectif de M. Biden de décarboniser l'économie d'ici 2050 pourrait connaître un revers si sa législation climatique plus large n'est pas adoptée par le Congrès.

De nombreux scientifiques affirment que la première priorité pour freiner le changement climatique est d'éviter les émissions pour commencer, mais que le stockage du carbone sera probablement nécessaire pour éviter les pires impacts des gaz à effet de serre.