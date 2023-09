Le département d'État américain a mis en place depuis plusieurs jours des plans d'urgence en cas de fermeture du gouvernement, a déclaré jeudi le porte-parole du département d'État, Matthew Miller.

M. Miller a déclaré aux journalistes que la planification se poursuivrait dans les jours à venir afin de décider quels emplois sont essentiels à la sécurité nationale et ne peuvent être suspendus en cas de fermeture du gouvernement, et quels emplois devraient être suspendus.

"Nous espérons toujours que le Congrès fera son travail et financera le gouvernement, mais nous élaborons des plans d'urgence au cas où il ne le ferait pas", a déclaré M. Miller.

Les républicains de la Chambre des représentants, menés par une petite faction de conservateurs purs et durs, ont rejeté les niveaux de dépenses pour l'année fiscale 2024 fixés dans un accord que le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a négocié avec le président Joe Biden en mai. Les républicains contrôlent la Chambre des représentants par une marge de 221 à 212.

L'accord prévoyait 1,59 billion de dollars de dépenses discrétionnaires pour l'exercice 2024. Les républicains de la Chambre des représentants réclament 120 milliards de dollars de réductions supplémentaires, ainsi qu'une législation plus stricte visant à stopper le flux d'immigrants à la frontière sud des États-Unis avec le Mexique.

Les ambassades et les consulats américains resteront ouverts. Le traitement des passeports et des visas se poursuivra tant que les frais seront suffisants pour couvrir les opérations. Les voyages officiels non essentiels, les discours et autres événements seraient réduits, selon un plan de fermeture publié en août.

Certains programmes d'aide à l'étranger pourraient également manquer d'argent.