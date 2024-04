Le département d'État américain a dévoilé sa proposition visant à réduire les exigences en matière de licences pour le transfert d'équipements militaires et de technologies sensibles à l'Australie et au Royaume-Uni dans le cadre du pacte de sécurité AUKUS.

L'AUKUS, créé en 2021 pour répondre aux préoccupations communes concernant la montée en puissance de la Chine, a été conçu pour permettre à l'Australie d'acquérir des sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire et d'autres armes de pointe, telles que des missiles hypersoniques, auprès des États-Unis.

Toutefois, le partage de technologies étroitement surveillées, qui est régi par les strictes réglementations américaines sur le trafic international d'armes (ITAR), a constitué un obstacle à la coopération

.

Selon le changement de règles proposé mardi par le département d'État américain, la direction des contrôles commerciaux de défense (DDTC) ne sera plus tenue de délivrer des licences ou d'approuver des articles de défense, ce qui réduira certaines charges administratives pour les entreprises cherchant à fabriquer des produits de défense en Australie ou au Royaume-Uni.

"Cette exemption est destinée à encourager le commerce de défense et la coopération entre les États-Unis et deux de leurs plus proches alliés", a déclaré le Département d'État dans sa publication dans le Registre fédéral.

"Il s'agit d'un développement très positif", a déclaré un fonctionnaire australien à Reuters. Un porte-parole de l'ambassade britannique a déclaré que "ces étapes sont essentielles pour assurer le succès d'AUKUS, qui nous permet à tous de travailler ensemble pour un Indo-Pacifique libre et ouvert".

Le Royaume-Uni et l'Australie s'apprêtent à publier des changements de règles similaires, a déclaré à la presse un fonctionnaire du département d'État, ajoutant que la décision des États-Unis "exempte la grande majorité des échanges actuels de défense sous licence" entre les trois pays.

Le département d'État a déclaré que la nouvelle règle continuerait à générer une liste d'articles "exclus", rendant l'approbation nécessaire pour les articles ayant une incidence sur la sécurité nationale. Il s'agit notamment d'articles régis par un accord international de contrôle des armements appelé Régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM), d'intrants pour des dispositifs nucléaires et de certaines mines terrestres, a précisé le représentant du département d'État.

Une liste d'utilisateurs autorisés sera également établie afin d'assurer le confinement des technologies sensibles.

Bill Greenwalt, ancien haut fonctionnaire du Pentagone chargé de la politique industrielle et membre de l'American Enterprise Institute, a déclaré que la liste d'exclusion était si large qu'elle rendait les changements de politique presque insignifiants.

"Le message de cette liste est que nous ne faisons pas vraiment confiance à nos alliés les plus proches pour faire beaucoup avec nous ou que nous n'avons pas confiance en leur capacité à contribuer positivement dans ces domaines", a-t-il déclaré.

Jeff Bialos, ancien haut fonctionnaire du ministère de la défense aujourd'hui associé du cabinet d'avocats Eversheds Sutherland, a déclaré que le département d'État s'était opposé aux exemptions générales pour la Grande-Bretagne et l'Australie depuis qu'elles avaient été proposées pour la première fois par le Pentagone il y a près de 25 ans, alors qu'il était en fonction.

Le ministère américain du commerce a annoncé qu'il réduisait les exigences en matière de contrôle des exportations pour l'Australie et le Royaume-Uni au début du mois. Le département du commerce ne s'occupe que de l'octroi de licences pour certains articles liés à la défense, et non pour l'ensemble des articles couverts par le régime ITAR, qui est régi par le bureau des affaires politico-militaires du département d'État.

Une période de consultation publique sur la règle commencera le 1er mai et se terminera le 31. (Rapport de Mike Stone à Washington, rapport complémentaire de David Brunnstrom ; édition de Philippa Fletcher et Michael Erman)