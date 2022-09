Le département de l'éducation des États-Unis est poursuivi pour le plan d'annulation des prêts étudiants de Biden

La poursuite, qui a été déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de l'Indiana, intervient un jour après que le Congressional Budget Office (CBO) ait déclaré que le plan de Biden visant à annuler une partie de la dette des prêts étudiants coûtera 400 milliards de dollars.

"Le Congrès n'a pas autorisé le pouvoir exécutif à annuler unilatéralement la dette étudiante", a déclaré Caleb Kruckenberg, avocat à la Pacific Legal Foundation. "L'illégalité est flagrante pour la branche exécutive de créer un programme de 500 milliards de dollars par communiqué de presse, et sans autorité statutaire ou même la procédure de base de notification et de commentaire pour les nouvelles réglementations."

En août, M. Biden a déclaré que le gouvernement américain renoncerait à 10 000 $ de prêts étudiants pour des millions d'anciens étudiants criblés de dettes, tenant ainsi une promesse qu'il avait faite lors de la campagne de 2020 pour la Maison-Blanche.

Les détracteurs du plan ont soulevé des inquiétudes quant à son impact inflationniste, tandis que la Maison Blanche a déclaré que le plan était fiscalement justifié car le déficit fédéral était sur la voie d'une réduction de 1,7 trillion de dollars pour l'exercice 2022 par rapport à l'année précédente. La réduction du déficit est en grande partie due à la fin de nombreux programmes d'aide COVID-19 et à une augmentation inattendue des revenus.

Le département de l'éducation n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Au 30 juin, 43 millions d'emprunteurs détenaient 1,6 trillion de dollars en prêts étudiants fédéraux. Environ 430 milliards de dollars de cette dette seront annulés, a estimé le CBO. Le CBO avait précédemment prévu qu'une partie des fonds annulés par l'action de Biden aurait finalement été annulée de toute façon.

Reuters a rapporté en août que des analystes budgétaires non gouvernementaux ont projeté le coût total du programme sur 10 ans entre 500 et 600 milliards de dollars, y compris la prolongation d'une pause de remboursement sur tous les prêts étudiants fédéraux jusqu'au 31 décembre et la réduction des paiements futurs en fonction du revenu.

"Il (le plan de Biden) ne fera que susciter de nouveaux appels à l'intervention du gouvernement dans l'éducation aux frais des contribuables", a déclaré Steve Simpson, un autre avocat de la Pacific Legal Foundation.