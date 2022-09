Le département de la Justice des États-Unis affronte l'équipe juridique de Trump au sujet des documents saisis.

L'audience a lieu moins de deux jours après que les procureurs ont présenté de nouveaux détails sur leur enquête criminelle en cours visant à déterminer si M. Trump a conservé illégalement des documents gouvernementaux et a cherché à faire obstruction à l'enquête du gouvernement en dissimulant certains d'entre eux au FBI.

Les avocats de M. Trump ont minimisé les préoccupations du gouvernement concernant la découverte de matériel classifié à l'intérieur de son domicile et ont accusé le ministère de la Justice d'aggraver la situation même après qu'il ait remis des boîtes de documents aux Archives nationales et permis aux agents du FBI en juin de "venir à son domicile et de fournir des conseils de sécurité".

"En termes simples, l'idée que des documents présidentiels puissent contenir des informations sensibles n'aurait jamais dû être

cause d'alarme", ont écrit ses avocats.

Un maître spécial est un tiers indépendant parfois nommé par un tribunal dans des affaires sensibles pour examiner les documents potentiellement couverts par le privilège avocat-client afin de s'assurer que les enquêteurs ne les consultent pas de manière inappropriée.

Dans la demande initiale de Trump à la cour, ses avocats ont affirmé que l'ancien président voulait protéger les documents qui étaient soumis à une doctrine juridique connue sous le nom de privilège exécutif, qui peut protéger certaines communications présidentielles.

L'équipe juridique de Trump a par la suite restreint sa demande en demandant un examen des privilèges sans faire explicitement référence au privilège exécutif - après que de nombreux experts juridiques aient critiqué l'argument comme étant illogique.

Mardi, le ministère de la Justice a également fait écho à ces sentiments.

Trump "n'a aucun intérêt de propriété dans les documents présidentiels (y compris les documents classifiés) saisis sur les lieux", ont déclaré les procureurs à la cour mardi, notant qu'un ancien président ne peut pas faire valoir le privilège exécutif contre le pouvoir exécutif lui-même.

Les procureurs ont également déclaré que l'équipe de filtrage du département, un groupe d'agents qui ne font pas partie de l'enquête, avait déjà examiné les documents et déterminé que seul un nombre limité d'entre eux pouvait être couvert par le privilège avocat-client.

Le juge de district américain Aileen Cannon, une personne nommée par Trump dans le district sud de la Floride, présidera l'audience de jeudi.

Elle a précédemment indiqué qu'elle penchait pour la nomination d'un maître spécial, mais cette position pourrait changer après que le ministère de la Justice ait présenté ses preuves et ses arguments tard mardi.

Dans leur dépôt, les procureurs ont révélé que le dépositaire des dossiers de Trump, qu'ils n'ont pas nommé, a faussement certifié qu'une recherche approfondie avait été effectuée et que tous les dossiers gouvernementaux avaient été rendus au gouvernement.

La certification a été faite le 3 juin, lorsque trois agents du FBI et un haut fonctionnaire du ministère de la Justice se sont rendus à Mar-a-Lago suite à l'émission d'une assignation du grand jury pour récupérer tous les documents restants.

Au cours de cette visite, les procureurs ont déclaré que les avocats de Trump n'ont jamais prétendu qu'il avait déclassifié aucun des documents, et ils ont remis 38 pages marquées comme classifiées à l'intérieur d'une enveloppe à double ruban adhésif.

Cependant, son avocat a également interdit aux enquêteurs du gouvernement d'ouvrir ou de regarder à l'intérieur de certaines des boîtes que Trump gardait dans l'une de ses salles de stockage, ont-ils dit.

Le ministère a finalement décidé de demander l'approbation du tribunal pour un mandat de perquisition, après que le FBI ait développé des preuves d'une possible obstruction.

"Le gouvernement a développé des preuves qu'une perquisition limitée à la salle de stockage n'aurait pas permis de découvrir tous les documents classifiés présents sur les lieux", ont déclaré les procureurs.

"Le gouvernement a également développé des preuves que des documents gouvernementaux ont probablement été dissimulés et retirés de la salle de stockage et que des efforts ont probablement été faits pour faire obstruction à l'enquête du gouvernement."

Le FBI a finalement perquisitionné le domicile de Trump le 8 août, et a récupéré plus de 33 boîtes et d'autres éléments, dont plus de 100 pages marquées comme étant classifiées.

Certains de ces éléments sont si sensibles, ont déclaré les procureurs mardi, que certains membres du personnel du FBI et du ministère ont dû obtenir des autorisations supplémentaires avant de pouvoir examiner ces documents.

Ils ont également révélé que les agents du FBI, lors de leurs recherches, ont trouvé certains documents classifiés dans les tiroirs du bureau de M. Trump, mélangés à ses passeports.

"L'emplacement des passeports est une preuve pertinente dans le cadre d'une enquête sur la conservation non autorisée et la mauvaise manipulation d'informations de défense nationale", a déclaré le ministère.

Bien que le dépôt de mardi du ministère de la Justice contienne le plus de détails à ce jour sur son enquête, il a également déposé séparément d'autres documents sous scellés à la demande de M. Cannon - y compris une liste plus détaillée des biens saisis par le FBI au domicile de M. Trump.

Les médias ont déposé mercredi une motion demandant au juge de lever les scellés sur ces documents également.