Le déplacement de Pompeo en Corée du Nord annulé à cause d'une lettre-presse

WASHINGTON, 28 août (Reuters) - Le président américain Donald Trump a annulé un déplacement de son chef de la diplomatie Mike Pompeo en Corée du Nord après que Pompeo a reçu une lettre belliqueuse de la part d'un haut responsable nord-coréen, a rapporté lundi le Washington Post.

Vendredi dernier, Trump avait annoncé sur Twitter avoir annulé un déplacement de Pompeo prévu cette semaine en Corée du Nord en invoquant un manque de progrès sur la question de la dénucléarisation.

Selon le Washington Post, qui cite deux représentants de l'administration américaine, Mike Pompeo a reçu vendredi une lettre de la part de Kim Yong-chol, vice-président du comité du parti unique et ancien chef des services de renseignement nord-coréen.

Le contenu exact du message n'était pas clair, ajoute le journal, mais suffisamment agressif pour que Trump et Pompeo décident d'annuler ce déplacement un jour seulement après l'avoir annoncé.

Aucun commentaire n'a été obtenu par le Washington Post auprès de la Maison blanche et du département d'Etat.

La presse officielle nord-coréenne a accusé dimanche les Etats-Unis de jouer un "double jeu" et de "manigancer un complot criminel" après que Washington a annulé la visite de Pompeo.

La visite de Mike Pompeo à Pyongyang - qui aurait été la quatrième depuis le début de l'année - avait été annoncée jeudi dernier en même temps que la nomination de Stephen Biegun, un ancien dirigeant du constructeur automobile Ford, comme représentant spécial des Etats-Unis en Corée du Nord.

Kim Yong-chol a joué un rôle-clé dans l'organisation du sommet du 12 juin à Singapour entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, et a mené les précédents cycles de discussions avec Mike Pompeo. (David Brunnstrom et Matt Spetalnick; Jean Terzian pour le service français)