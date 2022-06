Le dépositaire russe prévu pour servir les euro-obligations interrompt les transactions en euros

En début de semaine, la Russie a déclaré qu'elle remplaçait la Citibank, qui a cessé d'assurer le service des euro-obligations du pays, par la NSD, alors que le pays risque son premier défaut de paiement majeur sur sa dette extérieure depuis plus d'un siècle.

La semaine dernière, une dérogation américaine permettant à la Russie d'assurer le service de ses euro-obligations dans la devise d'origine de l'émission a expiré.

En réponse, Moscou a proposé un plan prévoyant la nécessité pour les détenteurs d'obligations étrangères d'ouvrir des comptes en roubles et en devises fortes dans une banque russe qui convertirait ensuite les roubles en devises et rembourserait les détenteurs d'obligations via le NSD.

Le risque de défaut de paiement est plus grand maintenant que la NSD, une version russe des chambres de compensation occidentales Euroclear et Clearstream, a déclaré qu'elle suspendrait ses opérations en euros.

Elle poursuivra normalement les transactions dans les autres devises étrangères.

"La NSD considère cette situation comme une urgence... Nous recommandons d'ajouter des devises étrangères aux comptes correspondants de la NSD, en tenant compte de l'analyse des risques d'un tel crédit", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Vendredi, l'UE a élargi ses sanctions contre la Russie afin de la punir pour ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine qui a débuté le 24 février et qui vise des individus, les exportations de pétrole de la Russie et les principales banques.

Ni le NSD, ni le ministère des finances n'ont répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur les sanctions de l'UE.

Les analystes ont déclaré que les sanctions bloqueraient les comptes en euros de la NSD ainsi que ceux d'Euroclear et de Clearstream et qu'elles rendraient également impossible le service des obligations libellées en devises émises par l'État et les entreprises russes.

"On espérait que le pont Euroclear-NSD pourrait être renouvelé, mais dans les circonstances actuelles, cela sera impossible tant que les sanctions ne seront pas levées ou que des dérogations spéciales ne seront pas accordées", a déclaré Dmitry Polevoy, responsable des investissements chez LockoInvest.

La NSD détient 70 trillions de roubles (1,12 trillion de dollars) d'actifs clients, dont 9 trillions de roubles de titres étrangers tels que des euro-obligations liées à l'État russe.

La Russie a environ 40 milliards de dollars d'obligations internationales en circulation, sur lesquelles un peu moins de 2 milliards de dollars de paiements sont dus avant la fin de l'année.

Moscou a répété à plusieurs reprises qu'elle dispose de liquidités et qu'elle est prête à payer, accusant les États-Unis et l'Europe de l'avoir artificiellement placée au bord de son premier défaut de paiement sur des obligations internationales depuis la révolution bolchevique, il y a plus d'un siècle.

"Cela rend impossible la vente d'actions étrangères détenues à la NSD, mais étant donné que la NSD et Euroclear ont suspendu leur coopération auparavant, certains investisseurs n'ont pas pu faire de transactions... de toute façon", a déclaré la Promsvyazbank dans une obligation.

(1 $ = 62,2690 roubles)