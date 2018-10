Le déraillement d'un train à Taïwan fait 18 morts et 175 blessés

(Bilan actualisé)

TAIPEI, 21 octobre (Reuters) - Le déraillement d'un train dimanche après-midi dans le nord-est de Taïwan a fait 18 morts et 175 blessés, selon le dernier bilan publié par les autorités, ce qui en fait le plus grave accident ferroviaire dans l'île depuis 1981.

L'accident a eu lieu dans le comté de Yilan, alors que le train circulait sur ligne de chemin de fer prisée des touristes, non loin de la côte. Les huit wagons du train ont quitté les rails, quatre se sont renversés.

Le train transportait 366 personnes, a indiqué le gouvernement. En début de soirée, l'administration ferroviaire de Taiwan a indiqué que plus personne n'était portée disparue.

Des centaines de sauveteurs et de militaires se sont activés à la lumière des projecteurs pour évacuer les blessés, dégager les survivants et prendre en charge les morts, tandis que des ambulances stationnaient à proximité.

Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l'accident, a annoncé l'administration ferroviaire. "Le train était plutôt en bon état", a déclaré son chef adjoint Lu Chieh-Shen lors d'une conférence de presse.

D'après l'agence centrale de presse CNA, l'accident est le plus grave dans le transport ferroviaire taïwanais depuis 1981, quand une collision avait fait 30 morts. (Jess Macy Yu, Yimou Lee et le bureau de Taipei Danielle Rouquié et Henri-Pierre André pour le service français)