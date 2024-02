Un cargo abandonné il y a quatre jours dans le golfe d'Aden après avoir été touché par des missiles tirés par les Houthis du Yémen flotte toujours, même s'il a pris l'eau, et pourrait être remorqué jusqu'à Djibouti, non loin de là, ont indiqué mercredi des sources du secteur.

Les risques pour le transport maritime se sont accrus en raison des frappes répétées de drones et de missiles dans la mer Rouge et le détroit de Bab al-Mandab par les Houthis, alliés à l'Iran, depuis le mois de novembre. Les forces américaines et britanniques ont répondu par plusieurs frappes sur les installations des Houthis, mais n'ont pas réussi jusqu'à présent à mettre fin aux attaques.

L'équipage du Rubymar, battant pavillon bélizien, a abandonné le navire après avoir été touché dimanche et a été secouru par un autre navire commercial.

Le navire prenait l'eau et ses opérateurs étudiaient les options possibles, a déclaré lundi à Reuters la société de sécurité maritime du navire, LSS-SAPU. La société enregistrée au Royaume-Uni et le gestionnaire du navire, basé au Liban, n'ont pas pu être localisés pour un commentaire plus approfondi mercredi.

Un avis maritime a recommandé aux navires se trouvant dans la zone d'éviter le navire abandonné.

Un responsable de la défense américaine a déclaré mardi que le navire n'avait pas coulé.

Deux sources de transport maritime et d'assurance ont déclaré que le remorquage du navire jusqu'à Djibouti semblait être la meilleure solution.

"Djibouti est la seule option immédiate où des réparations ou une récupération seraient possibles", a déclaré l'une des sources. "Il est trop risqué pour un navire dans cet état d'être remorqué trop loin ou dans des eaux plus ouvertes.

Le navire a signalé sa position pour la dernière fois il y a plus de deux jours et se dirigeait vers le port bulgare de Varna, selon les données du fournisseur de services de suivi des navires et d'analyse maritime MarineTraffic.

Des sources d'assurance ont déclaré ne pas pouvoir déterminer qui avait assuré le navire, qui ne semble pas être couvert par le marché de l'assurance maritime de Londres.

Un porte-parole du port de Djibouti n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'Autorité des ports et des zones franches de Djibouti a déclaré le 19 février dans un communiqué sur X que son autorité portuaire avait achevé le rapatriement en toute sécurité des 24 membres d'équipage du Rubymar - 11 Syriens, six Égyptiens, trois ressortissants indiens et quatre Philippins - qui avaient été amenés dans la région de Djibouti par le navire de sauvetage.

"Le navire a à son bord 21 999 tonnes d'engrais de classe IMDG 5.1, très dangereux", a déclaré l'Autorité, ajoutant que le transpondeur AIS du navire était éteint et qu'elle ne connaissait pas les coordonnées du navire.

Malgré les représailles occidentales contre eux au Yémen, les Houthis ont promis de continuer à frapper les navires qu'ils disent liés à Israël, en solidarité avec les Palestiniens, jusqu'à ce que les forces israéliennes mettent fin à leur guerre dans la bande de Gaza.

Jusqu'à présent, aucun navire attaqué n'a été coulé et aucun équipage n'a été tué, mais les craintes en matière de sécurité sont de plus en plus vives.

L'agence de la marine britannique UKMTO a déclaré mardi avoir reçu des informations faisant état d'une explosion et d'un éclair aperçus dans le sud de la mer Rouge, à 40 milles nautiques à l'ouest du port de Hodeidah, au nord du Yémen, qui se trouve dans une zone contrôlée par les Houthis.

"Les navires et les équipages se trouvant à proximité sont déclarés sains et saufs", a déclaré l'UKMTO. "Il est conseillé aux navires de naviguer avec prudence.