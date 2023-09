Le groupe britannique Co-Operative, supermarché à propriété collective, a déclaré avoir enregistré des niveaux records de vols à l'étalage cette année et vouloir investir pour maintenir des prix bas afin d'aider ses clients à faire face à la crise du coût de la vie.

Co-Op, se faisant l'écho de l'inquiétude croissante exprimée par ses pairs face à l'augmentation des vols à l'étalage, a déclaré que les vols et les fraudes lui avaient coûté 33 millions de livres (41 millions de dollars) au cours des six premiers mois, les incidents liés à la criminalité de détail dans ses magasins ayant augmenté de 35 % d'une année sur l'autre.

La chaîne de grands magasins John Lewis a déclaré au début du mois que le vol à l'étalage avait atteint un niveau "épidémique" en Grande-Bretagne.

Matt Hood, patron de Co-Op Food, a déclaré que les vols ne se concentraient plus sur les produits de grande valeur comme le tabac et l'alcool, comme c'était le cas dans le passé, mais qu'ils s'étendaient à des secteurs comme la confiserie, la viande et les aliments pour bébés.

"Il a ajouté que Co-Op avait investi dans des caméras d'intelligence artificielle ainsi que dans des dispositifs de surveillance discrets et non discrets.

Co-Op, comme d'autres détaillants, a déclaré que la police devait améliorer sa réponse et faire davantage pour cibler les délinquants prolifiques et les gangs criminels.

The Co-op, la septième chaîne de supermarchés de Grande-Bretagne, qui possède également des activités funéraires et juridiques, a déclaré qu'elle investirait environ 90 millions de livres (110,64 millions de dollars) dans la prévention des hausses de prix d'ici à 2023, sacrifiant ainsi sa rentabilité pour aider ses clients, dont beaucoup sont des membres-propriétaires, à faire face à une inflation élevée.

Pour les six mois allant jusqu'au 1er juillet, Co-Op a enregistré une perte sous-jacente avant impôts de 9 millions de livres, ce qui représente une réduction par rapport à la perte de 68 millions de livres enregistrée l'année dernière, et il prévoit une perte avant impôts modeste pour l'ensemble de l'année.

La Grande-Bretagne enregistre des niveaux élevés d'inflation des produits alimentaires depuis environ 18 mois et celle-ci s'est établie à 12,2 % au cours des quatre semaines précédant le 3 septembre, son niveau le plus bas depuis un an, selon les données de l'industrie,

M. Hood a déclaré qu'il restait encore beaucoup de chemin à parcourir.

"Il y a beaucoup, beaucoup de prix des matières premières qui ne baissent pas aussi rapidement qu'on l'espérait et même certains qui continuent d'augmenter", a déclaré M. Hood. (1 dollar = 0,8135 livre) (Reportage de Sarah Young ; Rédaction de Kate Holton et Philippa Fletcher)