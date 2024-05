Sam Ash, un détaillant d'instruments de musique centenaire, s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, mercredi en fin de journée, et a annoncé son intention de fermer l'ensemble de ses 42 magasins aux États-Unis.

L'entreprise familiale est confrontée à une baisse des ventes depuis la pandémie de COVID-19, qui a accéléré le passage à l'achat en ligne d'instruments de musique, a déclaré Jordan Meyers, directeur de la restructuration de Sam Ash, dans des documents judiciaires déposés jeudi.

Sam Ash "a été fortement tributaire du trafic en magasin, qui a été éliminé pendant la pandémie et a sensiblement diminué ces dernières années", a écrit M. Meyers.

Le détaillant est entré en faillite en devant environ 20 millions de dollars à son principal prêteur, Tiger Finance, et il a 20 millions de dollars de dettes impayées aux propriétaires et aux fournisseurs d'instruments de musique, y compris le fabricant de claviers Yamaha Corp et les fabricants de guitares Gibson et Fender.

Sam Ash a eu des difficultés à payer ses propriétaires et ses fournisseurs en avril, ce qui a perturbé l'approvisionnement de ses stocks et l'a conduit à fermer l'un de ses magasins, selon les documents déposés au tribunal.

Tiger Finance a proposé de racheter les stocks existants, la propriété intellectuelle et d'autres actifs de Sam Ash, tout en fournissant jusqu'à 20 millions de dollars pour financer la faillite de l'entreprise, selon les documents judiciaires. Sam Ash cherchera à obtenir de meilleures offres pour son entreprise, mais tout acheteur exigera probablement que l'entreprise ferme une partie ou la totalité de ses magasins, a déclaré la société.

Les magasins de détail de Sam Ash ont réalisé un chiffre d'affaires de 145 millions de dollars en 2023, tandis que les ventes d'instruments de musique en ligne ont généré 42 millions de dollars. Ces chiffres sont nettement inférieurs aux ventes réalisées avant la pandémie, a indiqué l'entreprise.

L'entreprise basée à Hicksville, dans l'État de New York, emploie 830 personnes. Ses magasins sont répartis dans 11 États américains, dont la Floride, la Californie et New York.

Le plus grand détaillant américain de musique, Guitar Center, s'est placé sous la protection du chapitre 11 en 2020 pour mener à bien une restructuration qui a permis d'éliminer 800 millions de dollars de dettes. (Reportage de Dietrich Knauth, édition de Nick Zieminski)