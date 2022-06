Le détaillant de mode TFG renoue avec les bénéfices grâce à la reprise post-COVID.

Les détaillants de vêtements ont été parmi les plus durement touchés par les lockdowns au cours du premier semestre 2020, lorsque les détaillants non essentiels ont été contraints de fermer leurs magasins en Afrique du Sud et n'ont ensuite été autorisés à vendre que quelques articles.

Des lockdowns similaires ont également touché les opérations de TFG à Londres et en Australie.

Avec l'assouplissement des restrictions, les consommateurs ont rafraîchi leur garde-robe et leur maison après des mois coincés à la maison.

Le détaillant de vêtements, d'articles pour la maison et de bijoux a déclaré un bénéfice d'exploitation avant frais financiers de 4,8 milliards de rands (310,91 millions de dollars) pour l'exercice clos le 31 mars, contre une perte de 719,2 millions de rands un an plus tôt.

Le bénéfice global par action a bondi de 410 % pour atteindre 1 009 cents.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 29,7 % à 46,2 milliards de rands, avec une croissance du chiffre d'affaires de détail de 31,6 % à 43,4 milliards de rands, tous les marchés ayant enregistré des résultats supérieurs aux attentes, a déclaré le propriétaire de Sportscene.

TFG, connu officiellement sous le nom de The Foschini Group, a également repris les versements annuels de dividendes, déclarant un dividende final de 330 cents par action.

(1 $ = 15,4385 rands)