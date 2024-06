Le détaillant de mode espagnol Tendam a fait état jeudi d'une hausse de 10 % de son bénéfice de base pour son exercice 2023 et prévoit une croissance plus faible que régulière au premier trimestre, alors que l'entreprise envisage une introduction en bourse.

Le propriétaire des chaînes Women's Secret, Cortefiel et Springfield a déclaré que son bénéfice récurrent avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a atteint 313,3 millions d'euros (340,8 millions de dollars) entre mars 2023 et février 2024.

Le troisième groupe de mode espagnol, après Inditex, propriétaire de Zara, et Mango, a déclaré que ses revenus avaient augmenté de 6,5 % pour atteindre 1,29 milliard d'euros, ce qui marque un ralentissement par rapport à 2022, lorsque la plupart des détaillants de mode bénéficiaient encore d'une frénésie d'achats post-pandémique.

Néanmoins, sa marge brute a augmenté de 1,2 point de pourcentage pour atteindre 62,5 % en 2023.

Tendam a déclaré dans un communiqué que, sur la base des données préliminaires de la période de mars à mai, le chiffre d'affaires à périmètre constant a augmenté de 6 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'EBITDA récurrent a augmenté de 8,5 % à 10,4 %.

Le PDG Jaume Miquel a déclaré que "l'exercice 2024 a très bien commencé", gardant Tendam "enthousiaste quant aux opportunités de croissance à venir".

Miquel a déclaré à Reuters le mois dernier que le marché espagnol des introductions en bourse semblait s'ouvrir à la suite des débuts du groupe de beauté Puig sur le marché en mai, la plus grande introduction en bourse en Espagne depuis près d'une décennie, après quoi le prix de l'action de Puig a augmenté d'environ 6 % au cours du premier mois de négociation.

"En vue d'accélérer cette croissance, la société continue d'évaluer les alternatives stratégiques potentielles, y compris la possibilité d'une introduction en bourse de ses actions sur un marché réglementé", a ajouté Tendam dans sa déclaration de jeudi.

La valeur des fonds propres de Tendam pourrait atteindre entre 2,2 et 2,7 milliards d'euros, selon une note de recherche de Bestinver.

La société, détenue par CVC Capital Partners Plc et PAI Partners depuis 2005 et qui s'est concentrée sur l'expansion en tant que détaillant multimarque au cours des dernières années, a déclaré que ses résultats étaient en grande partie dus à de bonnes ventes en Espagne, au Portugal et au Mexique.

L'entreprise prévoit d'augmenter ses ventes d'au moins 5 % cette année.

(1 $ = 0,9193 euro) (Reportage de Corina Pons ; Rédaction d'Andrei Khalip et Jan Harvey)