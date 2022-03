Le détaillant de produits hors taxes Dufry prévoit d'ouvrir 90% de ses capacités de vente d'ici avril

Le détaillant, qui exploite plus de 2 300 boutiques dans les aéroports, sur les paquebots de croisière, dans les ports maritimes et dans d'autres lieux touristiques du monde entier, a déclaré avoir constaté une reprise de l'activité au second semestre, aidée par un pic de voyages sur ses principaux marchés - les Amériques et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) - qui représentent tous deux environ 45 % de ses ventes.

"L'émergence de la variante Omicron et les mesures restrictives connexes réimposées par certains gouvernements ont provoqué un certain ralentissement en janvier et février, mais toutes les régions ont déjà commencé à avoir une tendance à la hausse, en ligne avec l'assouplissement des restrictions dans de nombreux pays", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Fin mars, Dufry prévoit d'exploiter plus de 1 970 magasins dans le monde - contre environ 1 900 fin décembre - soit environ 83% du nombre total et plus de 90% de sa capacité de vente.

Le chiffre d'affaires de Dufry en 2021 a augmenté de 52,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,92 milliards de francs suisses (4,23 milliards de dollars), mais a chuté de 55,7 % par rapport au niveau pré-pandémique de 2019. Cela correspond à peu près à son scénario prévisionnel plus prudent pour l'année.

La société bâloise a fait état d'une consommation de trésorerie de 33,4 millions de francs suisses pour l'année, battant ainsi ses prévisions plus prudentes.

Elle a également annoncé de nouveaux scénarios de flux de trésorerie pour 2022, estimant une consommation mensuelle de trésorerie d'environ 10 millions de francs suisses si le chiffre d'affaires baisse de 35 % par rapport à 2019, et d'environ 20 millions si le chiffre d'affaires glisse de 40 %.

(1 dollar = 0,9258 franc suisse)