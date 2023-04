Sunday Natural, un détaillant en ligne qui fabrique des produits nutritionnels, notamment des vitamines et des compléments alimentaires, étudie différentes options, y compris une vente éventuelle, selon des personnes familières avec le dossier.

Sunday Natural, basée à Berlin, en Allemagne, travaille avec la banque d'investissement américaine Houlihan Lokey sur une vente possible qui pourrait valoriser l'entreprise entre 600 millions d'euros (655,68 millions de dollars) et 800 millions d'euros, ont déclaré les sources, ajoutant que les fondateurs de l'entreprise cherchent à profiter des valorisations élevées dans le secteur.

La vente aux enchères de Sunday Natural a suscité l'intérêt de sociétés de capital-investissement et d'entreprises de soins de santé grand public, ont indiqué les sources. CVC Partners et d'autres acheteurs potentiels ont soumis des offres initiales il y a quelques semaines, ont déclaré deux des sources.

Les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire, ont précisé que les discussions étaient en cours, mais qu'aucun accord n'était garanti.

Sunday Natural n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Houlihan Lokey et CVC Partners ont refusé de commenter.

Sunday Natural a été lancé en 2013 par un groupe de diététiciens et d'autres spécialistes de la nutrition qui souhaitaient créer une société de nutrition utilisant des ingrédients bruts de meilleure qualité dans ses produits.

Sunday Natural, qui vend directement aux consommateurs par le biais de son site web, devrait générer un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) d'environ 50 millions d'euros cette année, a déclaré l'une des sources. Ce chiffre est à comparer à un EBITDA de 30 millions d'euros en 2022, a précisé la source.

Les fabricants de vitamines et de produits nutritionnels se sont vendus à des prix plus élevés ces dernières années, les consommateurs dépensant davantage pour des produits de santé et de bien-être depuis le début de la pandémie de COVID-19.

En 2021, Nestlé a racheté à KKR les marques de vitamines et de compléments alimentaires de The Bountiful Company pour 5,75 milliards de dollars. En 2019, Franchise Group Inc a acheté Vitamin Shoppe pour 208 millions de dollars.

(1 $ = 0,9151 euros)