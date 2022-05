Le détaillant de voitures d'occasion Carvana prévoit d'importants bénéfices de base pour 2023

Les actions de la société, connue pour ses distributeurs automatiques de voitures, étaient en hausse de 12,9 % après la cloche.

Les perspectives surviennent quelques jours après que Carvana a déclaré qu'elle allait licencier environ 2 500 employés, soit 12 % de ses effectifs, dans le cadre de ses efforts pour retrouver la rentabilité après de mauvais résultats trimestriels.

La demande de voitures d'occasion a diminué en raison de la flambée des prix et de la pénurie de l'offre. Carvana a déclaré qu'elle n'avait pas observé la demande saisonnière typique au cours du premier trimestre de cette année.

Carvana, qui a enregistré environ 220 millions de dollars de dépenses en capital pour le premier trimestre, prévoit de réduire son budget chaque trimestre jusqu'à atteindre environ 50 millions de dollars au quatrième. Elle prévoit de maintenir ce chiffre chaque trimestre, de sorte qu'elle pourrait afficher un EBITDA positif "significatif" pour 2023.

La société a également déclaré qu'elle réduirait rapidement ses frais de vente, généraux et administratifs par voiture vendue et qu'elle maintiendrait un équilibre entre ses volumes de vente et ses effectifs.

Carvana a levé 1,25 milliard de dollars lors d'une offre d'actions le mois dernier, ses actions ayant perdu plus de la moitié de leur valeur depuis.