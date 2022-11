Le détaillant russe X5 vise une grande expansion des magasins discount de Chizhik

X5 a donné la priorité à l'expansion de son format hard discounter Chizhik, dont le chiffre d'affaires a été multiplié par 19 en glissement annuel de janvier à septembre. En juillet, le détaillant a constaté que les acheteurs russes se tournaient vers des produits alimentaires moins chers en raison d'une baisse du revenu réel disponible.

Ilya Yakubson, directeur de Chizhik, a déclaré que la société prévoyait de porter le nombre de magasins Chizhik à plus de 1 500 en 2023, contre plus de 400 actuellement, et à 5 000 en 2026.

M. Yakubson, qui s'exprimait lors d'une conférence de X5, a déclaré que les discounters se développaient plus rapidement que les autres formats de magasins en Russie et qu'ils représenteraient un cinquième du marché d'ici cinq ans.

X5 a l'intention de poursuivre l'expansion de ses autres formats, également, et prévoit d'ouvrir son 20 000e magasin Pyaterochka l'année prochaine.

Le PDG Igor Shekhterman a déclaré que dominer le marché était une priorité pour l'entreprise, qui vise un taux de croissance annuel d'au moins 20 % dans les années à venir.

Le chiffre d'affaires pour 2022 devrait être d'au moins 2 trillions de roubles (32,9 milliards de dollars), a-t-il déclaré, ce qui serait similaire à celui atteint en 2021.

Outre la baisse des revenus, l'inflation élevée, qui atteignait un taux annualisé de 12,3 % au 21 novembre, a contribué au changement des habitudes de consommation.

Les sanctions occidentales entravant l'accès de la Russie aux marchandises, la présidente de X5, Ekaterina Lobacheva, a déclaré que l'entreprise avait ajusté ses chaînes d'approvisionnement.

"Il y a la Turquie - les volumes ont augmenté. Le Vietnam et l'Iran sont apparus. Nous travaillons sur des contrats avec l'Inde", a déclaré Mme Lobacheva.

"Notre géographie a un peu changé, mais dans l'ensemble, le volume reste constamment élevé."

(1 $ = 60,8000 roubles)