Le détaillant sud-africain M. Price voit ses bénéfices annuels bondir après le creux de la vague du COVID.

Le détaillant de vêtements et d'articles ménagers, dont le budget est essentiellement limité, a bénéficié de son modèle de prix plus bas, qui continue d'attirer les consommateurs financièrement limités à la recherche de valeur.

M. Price a déclaré que le bénéfice net par action, la principale mesure des bénéfices en Afrique du Sud, a augmenté à 1 282,1 cents au cours des 52 semaines se terminant le 2 avril, contre 1 067,9 cents un an plus tôt.

Le revenu total a augmenté de 23 % pour atteindre 28,1 milliards de rands (1,84 milliard de dollars), avec des ventes au détail en hausse de 26 % à 26,7 milliards de rands, malgré les troubles civils de juillet dernier, qui ont entraîné le pillage de 111 des 1 592 magasins du groupe.

La division de l'habillement de M. Price a augmenté ses ventes de 30,9 %, soutenue par un second semestre plus fort, toutes les divisions ayant enregistré le plus haut niveau de part de marché jamais atteint au quatrième trimestre, a déclaré le détaillant.

La division des articles pour la maison a poursuivi sa dynamique de croissance, avec des ventes et autres revenus en hausse de 15,6 %, bien que la décoration de la maison par les consommateurs ait ralenti par rapport à la base élevée de 2020.

Ses ventes ont également été soutenues par l'inclusion du détaillant de vêtements bon marché Power Fashion, récemment acquis, et du détaillant d'articles de cuisine et de maison haut de gamme Yuppiechef.

Les ventes en ligne ont augmenté de 48,2%, contribuant désormais à hauteur de 2,9% aux ventes au détail.

M. Price a déclaré un dividende final de 807,7 cents, en hausse de 25,9%.

(1 $ = 15,2662 rands)