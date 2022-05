Le détaillant technologique philippin Upson dépose une demande d'introduction en bourse d'un montant maximal de 103 millions de dollars.

L'UIC prévoit de proposer jusqu'à 986,8 millions d'actions, y compris une option de surallocation d'un maximum de 98,7 millions d'actions, à un prix maximum de 5,50 pesos (0,11 $) chacune. Dans les documents déposés aux Philippines, les prix des offres publiques initiales (IPO) sont généralement fixés au-dessus des prix de vente finaux.

"Les développements technologiques rapides dans le domaine des ordinateurs et autres produits informatiques correspondent à des segments de marché en pleine croissance comme les besoins éducatifs et les emplois liés à l'informatique et aux technologies de l'information dans les 17 régions", a déclaré Arlene Sy, directrice générale de l'UIC, dans un communiqué.

L'UIC, qui prévoit d'ouvrir 250 succursales au cours des trois à cinq prochaines années en plus de ses 183 magasins existants, a vu ses ventes augmenter de 5 % pour atteindre 8,6 milliards de pesos et son bénéfice net bondir de 95 % pour atteindre 403 millions de pesos en 2021, selon les données de l'entreprise.

UIC a engagé First Metro Investment Corp pour la conseiller sur l'introduction en bourse, avec un objectif de cotation fixé à septembre.

(1 $ = 52,28 pesos philippins)