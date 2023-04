Le deuxième des élections législatives bulgares ne formera pas de coalition avec le parti GERB, le leader du parti Nous continuons le changement (PP), a déclaré mardi, ce qui laisse présager une poursuite de l'impasse politique dans le pays.

Le pays membre de l'Union européenne a tenu dimanche ses cinquièmes élections législatives en deux ans, mais la méfiance entre le parti réformateur pro-occidental PP et le GERB signifie qu'un autre cabinet temporaire ou un autre vote sont les plus probables en raison des difficultés à former une coalition avec une majorité, selon les analystes.

"Le Conseil national du parti a décidé que Nous continuons le changement ne soutiendra pas un cabinet avec la participation du parti politique GERB", a déclaré Assen Vassilev, codirigeant du PP, à la presse.

"Le Conseil national a mandaté le Conseil exécutif pour envoyer des représentants afin de mener des discussions politiques avec tous les partis parlementaires.

L'impasse politique prolongée de la Bulgarie, causée principalement par l'animosité personnelle entre les dirigeants des deux principaux blocs, a déjà forcé le pays à retarder sa date cible pour l'adoption de l'euro, et il doit encore approuver un projet de loi budgétaire pour 2023.

Les résultats préliminaires montrent que le GERB a remporté 26,5 % des voix, tandis que le PP en a obtenu 24,6 %.

Le parti nationaliste Revival, qui soutient le président russe Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine et s'oppose à l'adhésion de la Bulgarie à l'euro, s'est classé troisième lors des élections de dimanche avec 14,2 %, ce qui représente une augmentation de plusieurs points de pourcentage par rapport au vote précédent en octobre dernier.