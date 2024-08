Le mois dernier a été le deuxième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré sur la planète, rompant ainsi une période de 13 mois au cours de laquelle chaque mois avait été le plus chaud, ce qui avait été en partie alimenté par le réchauffement climatique El Nino, a déclaré jeudi le service Copernicus sur le changement climatique de l'Union européenne.

Le mois a été supérieur de 1,48 degré Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) à la référence préindustrielle de 1850-1990, a indiqué Copernicus dans un rapport mensuel, tandis que les 12 derniers mois ont été supérieurs de 1,64 degré Celsius à la moyenne préindustrielle en raison du changement climatique.

Le mois de juillet a également enregistré les deux journées les plus chaudes jamais enregistrées.

Copernicus attribue les températures élevées en grande partie aux émissions de gaz à effet de serre provenant des industries basées sur les combustibles fossiles et a noté que les océans qui ne sont pas normalement touchés par El Nino ont connu une hausse inhabituelle des températures.

"L'El Niño est terminé, mais l'ampleur de l'augmentation de la température mondiale est assez similaire à ce qu'elle était il y a un an", a déclaré à Reuters Julien Nicolas, chercheur en climatologie au sein de Copernicus.

"Nous n'en avons pas fini avec les records de température qui provoquent des vagues de chaleur [...]. Nous savons que cette tendance au réchauffement à long terme peut être liée, avec un niveau de confiance très élevé, à l'impact de l'homme sur le climat."

Des températures supérieures à la moyenne ont été enregistrées dans le sud et l'est de l'Europe, dans l'ouest des États-Unis, dans l'ouest du Canada, dans la majeure partie de l'Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et dans l'est de l'Antarctique.

Des températures proches ou inférieures à la moyenne ont été observées dans le nord-ouest de l'Europe, dans l'ouest de l'Antarctique, dans certaines parties des États-Unis, en Amérique du Sud et en Australie.

Le mois de juillet 2024 a également été plus humide que la moyenne en Europe du Nord et dans le sud-est de la Turquie, tandis que les alertes à la sécheresse ont persisté dans le sud et l'est de l'Europe.

La glace de mer arctique a connu une baisse plus importante qu'en 2022 et 2023, avec un recul de 7 % par rapport à la moyenne, sans toutefois atteindre la baisse record de 14 % enregistrée en 2020. La glace de mer de l'Antarctique a connu la deuxième plus faible étendue en juillet, avec 11 % de moins que la moyenne, contre 15 % en juillet de l'année dernière.

Les températures mondiales de la mer restent proches des records, avec un mois de juillet inférieur de seulement 0,1°C au mois de juillet de l'année dernière, ce qui met fin à une série de 15 mois consécutifs de nouveaux records.

"Ce que nous avons vu est surprenant en termes de réchauffement. Cela soulève la question de savoir ce qui se passe dans l'océan en dehors de ce schéma climatique naturel, comme les événements El Nino ou La Nina. Y a-t-il des changements dans les courants océaniques ? a déclaré M. Nicolas. (Reportage de Julia Payne et Alison Withers ; Rédaction d'Aurora Ellis)