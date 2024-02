Orsted, le premier développeur mondial de parcs éoliens offshore, a réduit mercredi ses investissements et ses objectifs de capacité et a suspendu le versement de dividendes dans le cadre d'un examen approfondi de ses activités.

Autrefois chouchou des investisseurs verts, l'entreprise danoise s'est retrouvée l'année dernière au cœur d'une tempête parfaite d'inflation, de hausse des taux d'intérêt et de retards dans la chaîne d'approvisionnement, qui ont contraint plusieurs entreprises à annuler des projets offshore en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Ors a interrompu le développement de deux projets d'éoliennes offshore dans le New Jersey en novembre et a déclaré que les dépréciations liées à ces projets avaient dépassé les 5 milliards de dollars, réduisant de plus de moitié la valeur de ses actions.

La société a revu à la baisse son objectif de capacité de production d'électricité d'ici à la fin de la décennie, passant de 50 GW à 35-38 gigawatts (GW).

Elle a également annoncé qu'elle réduirait ses dépenses d'investissement de 35 milliards de couronnes danoises (5,05 milliards de dollars) au cours des trois prochaines années.

Ces mesures interviennent moins d'un an après que l'entreprise a présenté des plans ambitieux d'investissement de 475 milliards de couronnes danoises pour atteindre son objectif de 2030.

Orsted a également indiqué qu'elle suspendrait le versement des dividendes pour la période 2023-2025 et qu'elle vendrait des actifs d'une valeur d'environ 115 milliards de couronnes d'ici à 2030 pour financer son programme d'investissement réduit.

"Nous avons donné la priorité à des projets au sein de notre portefeuille et nous mettons en œuvre des changements importants dans nos activités, notamment en révisant notre modèle d'exploitation pour réduire les risques", a déclaré le PDG Mads Nipper dans un communiqué.

Les investisseurs s'attendaient à ce que le groupe réduise ses plans d'investissement et ses dividendes, mais ils craignaient que l'entreprise danoise spécialisée dans les énergies renouvelables ne choisisse plutôt de lever de nouveaux capitaux et de s'en tenir à ses objectifs ambitieux.

(1 $ = 6,9278 couronnes danoises)