Le diable se cache dans les détails

Les investisseurs ont l'air cette semaine d'être repassés en mode "FOMO", l'acronyme anglo-saxon pour "fear of missing out", c’est-à-dire la "peur de rater quelque chose". En l'occurrence, la peur de manquer une nouvelle phase de hausse boursière comme celle du printemps. La réalité semble toutefois un peu plus subtile. Globalement, tous les secteurs ont clignoté en vert hier, malgré quelques dégagements sur sa majesté Apple, mais les investisseurs sont revenus en masse sur l'immobilier (+1,9%), la santé (+2% sur le S&P500) et les services collectifs (+3,1% sur le S&P 500). Il est un peu tôt pour en tirer des conclusions, même si le club des incorrigibles optimistes y voit le signe d'une contamination haussière des nouveaux secteurs qui se joindraient à la techno-parade. Rassurez-vous, la technologie a fait +1,31% : vous ne serez pas obligés de vous débarrasser dans l'urgence de votre précieuses actions californiennes.

L'espace médiatique occupé par l'élection présidentielle américaine va aller crescendo, avec un scrutin du 3 novembre qui sera probablement très serré et une campagne qui n'en a pas fini avec les rebondissements. Ce matin, je voulais mettre en lumière deux événements susceptibles d'avoir un impact fort sur le choix des Américains. Malgré sa gestion chaotique de la crise sanitaire, Donald Trump risque de profiter des "hasards" du calendrier. D'abord parce qu'un premier vaccin pourrait être autorisé dès la fin octobre. Peu importe qu'il le soit en quantité limitée, c'est l'annonce qui compte. Le fait que la CDC américaine multiplie cette semaine les déclarations sur le déploiement d'un réseau de distribution optimisé pour le début novembre n'est sûrement pas fortuit. Ensuite parce que l'estimation préliminaire du PIB américain du troisième trimestre est prévue pour le 29 octobre. Elle devrait marquer les esprits parce que la croissance atteindra probablement un record. Un record par rapport au second trimestre évidemment, qui avait connu une chute historique. Mais il ne fait aucun doute qu'à quelques jours du vote, le Président sortant s'en servira pour louer son bilan économique. Le diable se cache parfois dans les détails… d'agenda.

Ce matin, les indicateurs avancés européens sont encore haussiers.

Les temps forts économiques du jour

La valse des indicateurs PMI des services et composites finaux du mois d'août permettra de patienter jusqu'à 13h30 et l'étude Challenger sur l'emploi américain, avant à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage et la balance commerciale des Etats -Unis. L'ISM des services clôturera la journée "macro" à 16h00. Ce matin, le PMI Caixin des services en Chine est ressorti à 54 points, comme prévu.

Trou d'air et retour à 1,1811 USD pour l'euro. L'once d'or stagne sous la barre des 1950 USD. Le pétrole a reculé à 41,55 USD le WTI et 44,42 USD le Brent. L'obligation d'État américaine est rémunérée 0,66% sur 10 ans. Le Bitcoin perd un peu de terrain à 11 346 USD.

Les principaux changements de recommandations

Belimo : Credit Suisse relève son objectif de cours de 5630 à 5720 CHF.

BioMérieux : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 115 à 120 EUR.

Covestro : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 48 à 67 EUR.

Covivio : Morgan Stanley reprend le suivi à pondération en ligne.

Deutsche Post : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 40 à 43 EUR.

Elekta : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 100 à 124 SEK.

Flutter Entertainment : AlphaValue reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 11 984 à 12 502 GBp (pour le titre coté à Londres).

John Wood : Bernstein passe de surperformance à la performance de marché en visant 270 GBp.

Next : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer en visant 3650 GBp.

Pernod Ricard : Jefferies reste neutre avec un objectif de cours ajusté de 143 à 145 EUR.

Publicis : Oddo BHF passe de neutre à achat en visant 38 EUR.

SoftwareOne : MainFirst démarre le suivi à l'achat en visant 33 CHF.

Terveystalo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 8,90 à 9,80 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Le nouveau directeur général de Renault, Luca de Meo, a déclaré au Point qu'il va réorganiser le groupe en quatre marques : Renault, Alpine, Dacia et une marque inédite en charge des "nouvelles mobilités". Capgemini vise au moins 12,5% de hausse du chiffre d'affaires et une marge opérationnelle de 11,4% cette année. Sanofi et GlaxoSmithKline lancent un essai clinique de phase I/II de leur vaccin adjuvanté contre la Covid-19. Air Liquide investit plus de 160 M$ aux Etats-Unis dans le cadre d'un contrat de long terme avec Eastman Chemical. Stahl, dont Wendel détient 67,5% du capital, renégocie avec succès ses financements bancaires. Iliad a retrouvé une bonne dynamique de recrutement en France, qui a permis d'enregistrer une progression de 6,8% de son chiffre d'affaires et une hausse de sa rentabilité, et poursuit ses investissements en infrastructures et prévoit de se lancer sur le marché du fixe en Italie et sur le marché professionnel en France. Icade participe à un projet de plateforme gérontologique en Ile-de-France. Trigano a démarré une nouvelle usine en Italie (Abruzzes) le 31 août, capable de produire 4400 véhicules par an. Technicolor a reçu le solde de 180 M€ de financement prévu dans les accords récents, et confirme les objectifs financiers annoncés fin juillet. S&P abaisse la notation crédit de Vallourec dans les abysses, à "CCC-". AB Science fait état d'un effet antiviral direct de masitinib sur le virus SARS-CoV-2, dans des conditions in-vitro, et le teste en combinaison avec l’isoquercetine en phase II. Abivax poursuit le développement d'ABX464 dans la rectocolite hémorragique en phase IIb après de bonnes données de maintenance de phase IIa. Ordissimo acquiert le fonds de commerce de la société Must World. Ekinops et Lanner nouent un partenariat pour développer le marché de l’Accès en Amérique du Nord. Quantum Genomics a encaissé 8 M€ dans le cadre du financement Negma, et a émis 2,17 millions de BSA. Mare Nostrum se dote d'un club des actionnaires. Navya obtient un PGE de 4,5 M€. News Invest a publié ses résultats.

Dans le monde

L'actionnaire majoritaire de Cogeco repousse l'offre non sollicitée d'Altice USA. Un groupe d'investisseurs, dont The Blackstone Group et GIP, veulent racheter l'opérateur ferroviaire Kansas City Southern, qui pèse 18 Mds$ en bourse, a appris le Wall Street Journal. Ford va proposer des primes de départ pour réduire ses effectifs de 1400 personnes. Commerzbank et DWS tournent le dos à Ernst & Young après le scandale Wirecard, dans l'hypothèse où ils attaqueraient la fintech en justice, pour éviter des conflits d'intérêt. United Continental Holdings prévoit de licencier 16 370 salariés en octobre, sauf si un nouveau programme d'aides était adopté d'ici là au Congrès. MCH Group annule le salon Art Basel à Miami. Saudi Arabian Oil revoit en baisse ses projets de diversification à cause de la chute des cours pétroliers. Siemens Healthineers lance une augmentation de capital de 2,9 Mds€ par placement privé pour participer au financement de l'acquisition de Varian. Banca Monte dei Paschi di Siena obtient l'aval de la BCE pour son transfert de créances douteuses.

Ça publie. Broadcom, DocuSign, Capgemini, Campbell Soup, Iliad, CD Projekt, Sofina, Ciena, Dormakaba, Romande Energie, Stef, Savencia…

