Le directeur d'une école du Texas suspendu après la fusillade d'Uvalde

Mandy Gutierrez, directrice de l'école primaire Robb, a été placée en congé administratif par Hal Harrell, le superintendant du district scolaire d'Uvalde, lundi, a déclaré son avocat Ricardo Cedillo à Reuters.

Il n'a proposé aucune raison spécifique pour cette suspension qui intervient deux mois après le massacre, qui a tué 19 écoliers et deux enseignants.

La fusillade a ouvert une nouvelle vague de débats sur l'accès facile aux armes à feu dont bénéficient les Texans et de nombreux autres Américains.

"Mme Gutierrez n'a pas d'autre commentaire à faire pour le moment", a-t-il déclaré.

La suspension fait suite à la publication d'un rapport d'enquête d'une commission législative texane sur la fusillade du 24 mai. Ce rapport a révélé que Mme Gutierrez, qui en était à sa première année en tant que directrice de l'école, était au courant des problèmes de sécurité autour de l'école.

"L'école primaire Robb avait une culture de non-conformité aux politiques de sécurité exigeant que les portes soient maintenues verrouillées, ce qui s'est avéré fatal", indique le rapport, précisant que le tireur a facilement pénétré dans l'école par une porte non verrouillée.

Le rapport, qui constitue la tentative la plus exhaustive à ce jour pour déterminer pourquoi il a fallu plus d'une heure à la police pour affronter et tuer le tireur de 18 ans, indique que des "défaillances systémiques" et un leadership médiocre ont contribué au nombre de morts.

Le rapport indique que Gutierrez et d'autres membres du personnel savaient que la serrure de la porte de la chambre 111 - où la fusillade a eu lieu - ne fonctionnait pas correctement, mais n'ont pas passé de commande pour la faire réparer. Cette serrure cassée a permis au tireur d'entrer facilement dans la salle de classe, selon le rapport.

"Si la porte de la salle 111 avait été verrouillée, l'agresseur aurait probablement été ralenti pendant un certain temps", indique le rapport.

En plus de Gutierrez, le district scolaire a suspendu son chef de police, Pete Arredondo, qui a été critiqué pour sa gestion de la fusillade.