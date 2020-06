Le directeur de Kuoni annonce des licenciements

Zurich (awp) - La crise du coronavirus laisse des traces sur la branche suisse du tourisme. La maison-mère de Kuoni, DER Touristik Suisse, prévoit des licenciements. Il faudra annoncer aux collaborateurs qu'une restructuration est inévitable, a déclaré le directeur Dieter Zümpel dans une interview à la SonntagsZeitung.

Tout est examiné, le réseau des filiales, la production de voyages, mais aussi les coûts de la centrale, a précisé le directeur. Naturellement, on essaiera de conserver autant d'emplois que possible. La chute du chiffre d'affaires cette année devrait atteindre jusqu'à 70%, selon le patron.

En raison de la situation de crise, M. Zümpel est même prêt à discuter avec son plus concurrent, Hotelplan, de l'éventualité d'une mise en commun des affaires de tourisme de masse. Dans cette situation, il n'y a selon lui que deux possibilités: le plus fort survit ou on fusionne. M. Zümpel a affirmé être prêt à toutes discussions avec ses concurrents, "Hotelplan en est un".

Dans la situation actuelle, la question des liquidités est centrale. Celles-ci sont garanties via un pool de la maison-mère allemande Rewe.

Depuis des mois, le groupe attend aussi un remboursement de plusieurs millions par Swiss. Jusqu'ici, rien n'a été fait, mais on espère résoudre le problème avec le dialogue. Parallèlement, les mesures juridiques nécessaires ont déjà été entreprises.

kw/rp