Le directeur de l'OFAG au sommet du G20 : il faut impérativement des systèmes alimentaires durables

Berne, 11.09.2020 - Lors du sommet en ligne réunissant les ministres du G20 responsables de l'agriculture et de l'eau, Christian Hofer, directeur de l'OFAG, a insisté sur un fait : le caractère durable des systèmes alimentaires est d'une importance cruciale pour que les nations puissent résoudre ensemble les problèmes qui se posent à l'échelle planétaire. Il a également appelé à une révolution dans les esprits.

Il est d'une importance cruciale de rendre durables les systèmes alimentaires pour faire face à des crises de dimension mondiale comme celle de la COVID-19, au changement climatique et à l'amenuisement de la biodiversité. Tels étaient entre autres les propos tenus par Christian Hofer lors de l'échange de vues qui a eu lieu au sommet du G20. Le directeur de l'OFAG a également souligné la nécessité de transformer ces systèmes alimentaires pour les rendre plus résilients, appelant les États du G20 à soutenir, en favorisant l'investissement responsable, les efforts pour faire face à cet enjeu majeur. Dans sa déclaration, il a aussi appelé à une révolution des mentalités pour faire naître de nouveaux modèles d'entreprise. La vérité des coûts et la transparence doivent s'imposer. De même, les acteurs concernés, dans le secteur privé, la société civile et la recherche, doivent davantage assumer leurs responsabilités. Il faut tirer parti du sommet de l'ONU sur les systèmes alimentaires, qui aura lieu en 2021, pour accélérer la transformation des systèmes alimentaires en vue de réaliser entièrement les objectifs de développement durable inscrits à l'Agenda 2030.

Le sommet réunissant les ministres du G20 responsables de l'agriculture et de l'eau a eu lieu en ligne. Les participants se sont penchés notamment sur les questions de la pandémie de COVID-19, de l'investissement responsable et du rôle de l'innovation dans l'agriculture et la gestion de l'eau. La Suisse a été invitée à participer à tous les travaux par l'Arabie Saoudite, qui assure la présidence en 2020.

Office fédéral de l'agriculture OFAG : Florie Marion, secteur Communication et services linguistiques, tél. +41 58 461 14 41,

Jonathan Fisch, secteur Communication et services linguistiques, tél. + 41 58 483 92 78.

