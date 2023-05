Bank of America Corp. s'attend à de bonnes performances pour ses activités de consommation au deuxième trimestre, car la santé des consommateurs reste solide, a déclaré le responsable de son unité de consommation.

"Nous constatons que les consommateurs sont toujours en bonne santé", a déclaré Holly O'Neill, présidente de la banque de détail de Bank of America, lors d'un événement organisé par Reuters Newsmaker.

La confiance des consommateurs américains est tombée à son plus bas niveau depuis six mois en mai, l'évaluation du marché de l'emploi par les Américains s'étant affaiblie. Néanmoins, davantage de ménages prévoient d'acheter des véhicules à moteur et d'autres articles coûteux au cours des six prochains mois.