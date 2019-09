Le directeur de la caisse de pensions Publica démissionne

Berne (awp/ats) - Le directeur de la Caisse fédérale de pensions Publica, Dieter Stohler, a annoncé son départ pour le 30 septembre 2020. Il avait été nommé le 1er janvier 2012. Il souhaite relever un nouveau défi professionnel toujours en lien avec la prévoyance professionnelle.

L'annonce de son départ un an à l'avance va permettre une passation de fonction fluide. Son poste va être mis au concours, indique jeudi la Caisse fédérale de pension. Durant son mandat, Dieter Stohler a assumé avec succès la conduite des activités opérationnelles de Publica et posé d'importants jalons pour l'avenir.

Les nécessaires adaptations du taux de conversion et du taux d'intérêt technique ont toujours été mises en œuvre en intégrant les aspects sociaux. L'environnement informatique a été entièrement restructuré et les frais d'administration par personne assurée ou bénéficiaire de rente ont été réduits de plus de 20% sur cette période. Publica a aussi établi de nouvelles références en matière d'investissement responsable de la fortune.

Publica est une institution de prévoyance autonome de droit public. Elle est organisée en institution collective et regroupe 20 caisses de prévoyance. Elle assure le suivi de près de 64'000 personnes assurées et 42'000 bénéficiaires de rentes. Elle figure parmi les plus grosses caisses de pension suisses avec une fortune de 38 milliards de francs suisses.

ats/buc