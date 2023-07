Le directeur du FBI, Chris Wray, a rejeté les vastes critiques des républicains lors d'une audition au Congrès mercredi, qui visait tout, de la gestion par le bureau d'une enquête sur Hunter Biden aux allégations selon lesquelles il aurait encouragé les entreprises de médias sociaux à censurer les opinions conservatrices.

M. Wray a comparu devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants, dirigée par les républicains, pour la première fois depuis que l'ancien président Donald Trump a été inculpé pour avoir conservé des documents hautement confidentiels et fait obstruction à la justice.

C'est également la première fois qu'il témoigne depuis que Hunter, le fils du président Joe Biden, a été inculpé pour deux délits fiscaux, tout en évitant une inculpation pour port d'arme grâce à un accord de déjudiciarisation conclu avec les procureurs.

Les républicains ont accusé à maintes reprises le FBI et d'autres agences fédérales d'"armer" leurs pouvoirs d'application de la loi et de réglementation pour faire taire les critiques de la droite, cibler les ennemis politiques et protéger les alliés politiques.

Les républicains de la Chambre des représentants ont affirmé, sans preuve, que les documents à charge contre M. Trump étaient motivés par des considérations politiques.

Ils ont également cité le témoignage d'un dénonciateur de l'IRS comme preuve de l'ingérence du ministère dans l'enquête de Hunter Biden, ce que le procureur général Merrick Garland et le procureur nommé par M. Trump en charge de l'enquête ont tous deux démenti.

"Vous protégez les Biden ?", a demandé le représentant républicain Matt Gaetz.

"Absolument pas", a répondu M. Wray, un collègue républicain qui est de plus en plus la cible de la colère des républicains.

Plusieurs législateurs républicains ont également demandé à M. Wray si le bureau faisait pression sur les entreprises de médias sociaux pour faire taire les opinions conservatrices, après qu'un juge fédéral nommé par M. Trump en Louisiane se soit rangé la semaine dernière du côté des procureurs généraux républicains de Louisiane et du Missouri et ait empêché le FBI et d'autres agences fédérales de communiquer avec les entreprises de médias sociaux au sujet de la modération du contenu de leurs plates-formes.

La décision rendue le 4 juillet par le juge de district Terry Doughty a estimé que les États républicains avaient toutes les chances d'obtenir gain de cause dans leur action en justice visant à prouver que l'administration Biden avait "utilisé son pouvoir pour faire taire" les critiques en ligne qui s'opposaient à tout, des résultats des élections de 2020 aux vaccins COVID-19.

Mercredi, M. Wray s'est fermement opposé à la décision du juge, affirmant que le Federal Bureau of Investigation se concentrait uniquement sur la lutte contre les influences étrangères malveillantes, et non sur la liberté d'expression.

Le ministère de la justice a depuis demandé à une cour d'appel fédérale de suspendre la décision du tribunal de première instance dans l'attente de l'appel.

"L'idée que je sois partial à l'égard des conservateurs me semble quelque peu insensée, compte tenu de mes antécédents personnels", a déclaré M. Wray.