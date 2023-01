Le directeur du FMI se rend en Zambie et annonce la tenue d'une nouvelle "table ronde" sur la dette en février.

Mme Georgieva, première personne issue d'une économie de marché émergente à diriger le Fonds monétaire international, a déclaré aux journalistes que l'allègement de la dette était essentiel pour les nations fortement endettées afin d'éviter des coupes dans les services sociaux et d'autres répercussions.

L'économiste bulgare, qui a beaucoup insisté pour que l'allègement de la dette soit plus rapide, a déclaré qu'elle se rendrait en Zambie dans deux semaines et qu'elle espérait que le pays africain deviendrait la deuxième nation, après le Tchad, à achever un processus de traitement de la dette au titre du Cadre commun.

Le cadre a été mis en place par le Groupe des 20 principales économies et le Club de Paris des créanciers officiels en octobre 2020 pour aider les pays à surmonter la crise de la COVID, mais il a connu de longs retards.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et d'autres membres du Groupe des Sept sont de plus en plus frustrés par ce qu'ils considèrent comme un retard de la Chine dans le traitement de la dette des pays qui demandent de l'aide. La Chine, pour sa part, fait valoir que les institutions multilatérales devraient également être tenues d'accepter des réductions de la dette qui leur est due.

Mme Georgieva a déclaré que des réformes étaient nécessaires, notant que le Ghana débattait de l'opportunité de demander un allègement au titre du Cadre commun du G20, mais qu'elle restait préoccupée par la manière dont ce processus fonctionnerait et par le délai dans lequel un traitement de la dette pourrait être convenu.

Elle a déclaré que la nouvelle table ronde ne se substituerait pas au Cadre commun, mais qu'elle chercherait à travailler sur la transparence, le calendrier des traitements de la dette, la manière de fixer des dates limites pour les prêts à envisager, et d'autres questions qui n'ont pas été entièrement résolues.

"L'objectif principal de la table ronde ... (est) de réunir tout le monde autour de la table aux niveaux les plus élevés", a-t-elle déclaré.

Il n'est pas encore clair quels pays emprunteurs participeront, a ajouté Mme Georgieva, mais l'intention est d'inviter les membres du G20 qui sont également emprunteurs, puisque la réunion inaugurale aura lieu en Inde lors de la réunion des responsables financiers du G20 le mois prochain.

D'autres réunions sont prévues en avril lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, a-t-elle précisé.

Mme Georgieva a évoqué pour la première fois la nouvelle table ronde le mois dernier après une visite en Chine, en précisant qu'elle inclurait également des créanciers du secteur privé et des institutions multilatérales telles que le FMI et la Banque mondiale.

Le FMI estime que 60 % des pays à faible revenu sont en situation de surendettement ou proches de l'être, ainsi que certains pays à revenu intermédiaire, mais Mme Georgieva a déclaré qu'elle ne pensait pas que le monde était confronté à une crise systémique de la dette avec des risques de contagion.

Elle a déclaré qu'elle constatait une plus grande volonté à Pékin - désormais le plus grand créancier souverain du monde - d'accepter un rééchelonnement de la dette ou une modification des taux d'intérêt, bien que les responsables de Pékin restent sceptiques quant aux réductions réelles de la dette.

"Bien sûr, il est préférable que la réduction de la dette se fasse en amont, non pas par un reprofilage mais par une ... décote", a-t-elle déclaré, ajoutant que le FMI poursuivait ses discussions avec la Chine en tant que créancier sur l'importance pour les pays d'être réellement en mesure d'assurer le service de leur dette.