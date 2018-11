Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gérald Harlin, directeur financier d’AXA a intégré le conseil d’administration du château de Versailles aux côtés de Bernard Ramanantsoa, ancien direction général de l’Ecole des hautes études commerciales de Paris, Lan Yan, directrice Chine de la banque Lazard et Marie-Cécile Zinsou, présidente et fondatrice de la Fondation Zinsou.Tous sont donc nommés membres du conseil d'administration de l'Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, au titre des personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, par arrêté du ministre de la Culture en date du 22 novembre 2018 paru au Journal officiel le 24 novembre 2018.Bernard Ramanantsoa et Marie-Cécile Zinsou avaient déjà été nommés membres du conseil d'administration de l'établissement par arrêté de Fleur Pellerin, ancienne ministre de la Culture, le 30 juin 2015.