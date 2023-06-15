* LE DIRECTEUR FINANCIER DE GM DÉCLARE QUE L'ANNÉE COMMENCE DE FAÇON FANTASTIQUE, ÉTANT DONNÉ LA FORCE DU CONSOMMATEUR- DB CONF.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE GM DÉCLARE QUE LES PERFORMANCES SONT SUPÉRIEURES À NOS ATTENTES.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DÉCLARE QUE LES QUATRE PREMIERS MOIS DE MAI SE SONT POURSUIVIS DE MANIÈRE SOUTENUE ET QUE LES PRIX DES TRANSACTIONS ONT AUGMENTÉ.
* L'OFFRE S'EST AMÉLIORÉE, MAIS ELLE N'EST PAS PARFAITE
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ INDIQUE QUE L'OFFRE EST TOUJOURS PERTURBÉE
* LE DIRECTEUR FINANCIER DÉCLARE QUE L'ENTREPRISE SURPASSE L'INDUSTRIE, CE QUI TEND À DÉPASSER LES PRÉVISIONS ANTÉRIEURES DE 15 MILLIONS DE VENTES.
* LE DIRECTEUR FINANCIER INDIQUE QUE LES PRIX DE DÉTAIL RESTENT ÉLEVÉS ET QUE LA DEMANDE POUR LES MODÈLES PLUS HAUT DE GAMME EST FORTE.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DÉCLARE QUE L'ANNÉE A COMMENCÉ AVEC UNE CERTAINE FAIBLESSE DE LA DEMANDE DES CONSOMMATEURS.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DÉCLARE QU'IL S'ATTEND À CE QUE LES RÉSULTATS SOIENT NETTEMENT SUPÉRIEURS À NOS PRÉVISIONS ANTÉRIEURES.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DÉCLARE QUE LA DEMANDE DES CONSOMMATEURS EST TRÈS STABLE ET QUE LES RÉSULTATS SONT SUPÉRIEURS AUX ATTENTES.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DÉCLARE QUE L'ENTREPRISE POURRAIT DÉPASSER L'OBJECTIF DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS D'ÉCONOMIES DE COÛTS.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DÉCLARE QU'IL S'EFFORCE DE CULTIVER L'AMÉLIORATION CONTINUE EN MATIÈRE DE COÛTS
* LE DIRECTEUR FINANCIER AFFIRME QU'EN CAS DE RALENTISSEMENT, L'ENTREPRISE CONSOMMERA BEAUCOUP MOINS DE LIQUIDITÉS, EN PARTIE PARCE QUE LES NIVEAUX DE STOCKS SONT BEAUCOUP PLUS BAS.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE GMC DÉCLARE QU'IL SE CONCENTRE SUR LA GESTION DE L'ENTREPRISE PAR LE BIAIS DU FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE GM DÉCLARE QU'IL NE PEUT PAS INVESTIR AU-DELÀ DE SES MOYENS.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE GMC DÉCLARE QUE L'ENVIRONNEMENT MONDIAL EST ULTRA COMPÉTITIF.
* LE DIRECTEUR FINANCIER AFFIRME QUE NOUS AVONS EU UNE LONGUEUR D'AVANCE DANS LE DÉVELOPPEMENT ET LE LANCEMENT DES PLATES-FORMES ÉLECTRONIQUES, PUIS DANS L'AUGMENTATION DU VOLUME.
* LE DIRECTEUR FINANCIER INDIQUE QUE LES NIVEAUX DE STOCKS SONT BIEN INFÉRIEURS À CE QU'ILS ÉTAIENT TRADITIONNELLEMENT.
* LE DIRECTEUR FINANCIER INDIQUE QU'IL FAUT FAIRE ATTENTION À NE PAS ESSAYER D'ÊTRE TROP GROS ET TROP RAPIDE AVEC LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE GM DÉCLARE QU'IL EXISTE UNE OPPORTUNITÉ EN CHINE AVEC LA NOUVELLE CADILLAC LYRIQ.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DÉCLARE QUE L'EUROPE A POSÉ DES PROBLÈMES À L'ENTREPRISE ET QU'ELLE CHERCHE À PRÉSENT UN MOYEN D'APPROCHER CE MARCHÉ EN LIMITANT SES ACTIFS.
* LE DIRECTEUR FINANCIER INDIQUE QUE NOUS AVONS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS AVEC LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, MAIS QUE NOUS Y TRAVAILLONS.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE DÉCLARE QU'IL EST TOUJOURS OPTIMISTE QUANT À LA POSSIBILITÉ DE PASSER DE 400 000 VENTES CUMULÉES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES L'ANNÉE PROCHAINE À 1 MILLION EN 2025.
* LE DIRECTEUR FINANCIER INDIQUE QUE L'USINE DE BATTERIES ULTIMUM DANS L'OHIO FONCTIONNE BIEN, DE MÊME QUE LA CONSTRUCTION DE L'USINE DE BATTERIES DE SPRING HILL.
* LE DIRECTEUR FINANCIER INDIQUE QUE DES PROGRÈS ONT ÉTÉ RÉALISÉS POUR DÉCROCHER DES MATÉRIAUX DE BATTERIE POUR LA PÉRIODE 2026-2030.
* LE DIRECTEUR FINANCIER INDIQUE QU'IL EST POSSIBLE D'UTILISER LE MÊME LOGICIEL ET LA MÊME INTERFACE ULTIUM, QUELLE QUE SOIT LA COMPOSITION CHIMIQUE OU LE FORMAT DE LA BATTERIE.
* LE DIRECTEUR FINANCIER INDIQUE QUE, DU POINT DE VUE DE L'INDUSTRIE, IL EST NÉCESSAIRE DE NORMALISER LA RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES.
* LE DIRECTEUR FINANCIER INDIQUE QU'EN FIN DE COMPTE, LA NORME DE CHARGE TESLA EST LA MEILLEURE POUR NOS CLIENTS.
* LE DIRECTEUR FINANCIER AFFIRME QUE LA NORMALISATION DE LA RECHARGE N'EST PAS SEULEMENT BONNE POUR LES CLIENTS, MAIS AUSSI POUR LE PAYS.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DÉCLARE QUE L'ENTREPRISE A LA POSSIBILITÉ DE TRAVAILLER AVEC TESLA POUR INSTALLER DE NOUVEAUX CHARGEURS À DIFFÉRENTS ENDROITS.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE GM DÉCLARE QUE SI NOUS CHOISISSONS DE CONSTRUIRE NOTRE PROPRE RAFFINAGE DE MINÉRAUX POUR BATTERIES, "JE NE SAIS PAS".
* LE DIRECTEUR FINANCIER DÉCLARE QU'IL POURRAIT PROPOSER D'AIDER À FINANCER L'EXPANSION DES PARTENAIRES.
* LE DIRECTEUR FINANCIER SE DIT OUVERT À L'INVESTISSEMENT DANS LE RAFFINAGE DU LITHIUM EN ÉCHANGE DE GARANTIES D'APPROVISIONNEMENT.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DÉCLARE QUE LE SECTEUR DE LA COMBUSTION SE PORTE TOUJOURS BIEN.
* LE DIRECTEUR FINANCIER AFFIRME QUE L'ENTREPRISE POSSÈDE L'UNE DES PLATES-FORMES D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE LES PLUS SOPHISTIQUÉES AVEC LE SYSTÈME DE CROISIÈRE.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DÉCLARE QUE LE SYSTÈME CRUISE PERMET UN DÉPLOIEMENT RAPIDE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AVEC UNE CONDUITE ENTIÈREMENT AUTONOME.
* LE DIRECTEUR FINANCIER INDIQUE QU'IL S'ATTEND À UNE CROISSANCE RAPIDE DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU-DELÀ DU MILLIARD DE DOLLARS EN 2025.
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ENTREPRISE INDIQUE QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE CRUISE AUGMENTERA RAPIDEMENT D'ICI À 2025.
* LE DIRECTEUR FINANCIER INDIQUE QU'IL SE CONCENTRE SUR LA MISE AU POINT DE LA TECHNOLOGIE, PUIS SUR LA RÉDUCTION DES COÛTS DES VÉHICULES AUTOMATISÉS.
* LE DIRECTEUR FINANCIER AFFIRME QUE L'ENTREPRISE DISPOSE DÉJÀ D'UN SUPER RÉGULATEUR DE VITESSE, QUI FAIT L'OBJET D'UNE FORTE DEMANDE, LORSQU'ON LUI DEMANDE S'IL EST POSSIBLE D'UTILISER LE FDS DE TESLA.
* LE DIRECTEUR FINANCIER INDIQUE QUE LA PLATEFORME SUPER CRUISE EST EN COURS D'EXTENSION.
* Le directeur financier de GM déclare avoir vu les marges de l'activité flotte se rapprocher des marges du commerce de détail et continuer à croître Autres informations sur l'entreprise :