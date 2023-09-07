* LE DIRECTEUR FINANCIER DE TYSON FOODS DÉCLARE AVOIR CONSTATÉ UNE REPRISE DES PRIX DU POULET - BARCLAYS GLOBAL CONSUMER STAPLES CONFERENCE.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE TYSON FOODS DIT "NOUS AVONS VU CERTAINS DES PRIX À LA CONSOMMATION COMMENCER À SE STABILISER UN PEU" - BARCLAYS CONF.
* TYSON FOODS ÉVALUE L'ENSEMBLE DE SES ACTIVITÉS EN CETTE PÉRIODE DIFFICILE POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE - BRADY STEWART, PRÉSIDENT DU SECTEUR DES VIANDES FRAÎCHES À LA CONFÉRENCE DE LA BARCLAYS.
* LE DIRECTEUR FINANCIER DE TYSON FOODS DÉCLARE QUE LA BAISSE DES MARGES D'EXPLOITATION DU BUF A ÉTÉ PLUS RAPIDE QUE PRÉVU - BARCLAY'S CONF. Plus d'informations sur l'entreprise :