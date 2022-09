Le directeur financier de Volkswagen : l'introduction en bourse de la division batteries pourrait intervenir prochainement

Volkswagen n'exclut pas une introduction en bourse pour sa division batteries maintenant qu'elle a achevé l'introduction en bourse de Porsche AG, a déclaré jeudi à Reuters le directeur financier Arno Antlitz.

Lors d'une interview, M. Antlitz a également déclaré qu'il s'attendait à ce que la pénurie de puces dure jusqu'en 2024 et que l'entreprise faisait tout son possible pour réduire les délais d'attente des véhicules électriques.