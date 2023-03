WASHINGTON (Reuters) - Le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, a été auditionné jeudi par le Congrès américain, alors que de nombreux parlementaires sont convaincus de la nécessité d'interdire aux Etats-Unis l'application chinoise de partage de vidéos, déjà exclue des smartphones du personnel d'agences fédérales.

TikTok, qui recense plus de 150 millions d'utilisateurs américains, a été accusé de partager les données de ces utilisateurs avec le gouvernement chinois et de ne pas protéger suffisamment les enfants.

L'entreprise soutient avoir dépensé plus de 1,5 milliard de dollars dans le dénommé "Projet Texas", qui aborde selon elle les questions de sécurité des données et compte près de 1.500 employés à temps plein. Elle a indiqué être sous contrat avec Oracle pour stocker les données des utilisateurs américains de l'application.

TikTok affirme également filtrer rigoureusement les contenus susceptibles de nuire aux plus jeunes.

Au cours d'une audition devant la commission de l'Energie et du Commerce de la Chambre des représentants, Shou Zi Chew a été questionné par l'élue démocrate Diana DeGette sur les mesures prises par TikTok pour empêcher la diffusion de fausses informations sur la plateforme.

"La grande majorité de nos utilisateurs viennent sur notre plateforme pour se divertir avec des contenus sûrs, mais il y a des gens qui diffusent des informations erronées et dangereuses, et nous devons prendre cela très au sérieux", a-t-il dit.

Diana DeGette a estimé que les mesures prises par TikTok n'étaient pas suffisantes. "Vous ne m'avez donné que des déclarations générales disant que vous investissez, que vous êtes préoccupé, que vous y travaillez. Ce n'est pas suffisant pour moi. Ce n'est pas suffisant pour les parents américains".

La présidente de la commission, la républicaine Cathy McMorris Rodgers, a ouvert l'audition en déclarant que "TikTok recueille presque tous les éléments de données imaginables - de la localisation des personnes à ce qu'elles tapent et copient, à leurs interlocuteurs, aux données biométriques et bien plus encore."

"Nous ne pensons pas que TikTok adoptera un jour les valeurs américaines - les valeurs de liberté, de droits de l'homme et d'innovation", a-t-elle ajouté, précisant que le Parti communiste chinois (PCC) "est capable d'utiliser (TikTok) comme un outil pour manipuler l'Amérique dans son ensemble".

Shou Zi Chew a assuré que la plateforme ne promouvait ni ne supprimait de contenus à la demande du gouvernement chinois. "Nous nous engageons envers cette commission et tous nos utilisateurs à garder (TikTok) à l'abri de toute manipulation de la part d'un quelconque gouvernement", a-t-il dit.

La semaine dernière, TikTok a déclaré que l'administration du président américaine Joe Biden avait exigé que ByteDance, géant technologique chinois propriétaire de l'application vidéo, cède sa participation sous peine de risquer de voir TikTok être interdit aux Etats-Unis.

(Reportage David Shepardson, Rami Ayyub et Chris Sanders; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer et Jean Terzian)