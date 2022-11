Le dirigeant au pouvoir depuis le plus longtemps au monde vote pour prolonger le règne d'un petit État africain.

"Ce que l'on sème est ce que l'on récolte", a déclaré Obiang, 80 ans, qui a régulièrement remporté plus de 90 % des voix lors des élections organisées au cours des cinq mandats depuis qu'il a pris le pouvoir à son oncle lors d'un coup d'État en 1979.

"Je suis sûr que la victoire est pour le PDGE", a-t-il ajouté, en faisant référence à son parti.

Deux candidats de l'opposition se présentent : Buenaventura Monsuy Asumu, qui s'est déjà présenté aux cinq élections précédentes, et Andrés Esono Ondo, une figure de l'opposition qui se présente pour la première fois.

"C'est une fraude totale", a déclaré Esono Ondo par téléphone à Reuters, affirmant que son parti contesterait le résultat devant les tribunaux.

Il a déclaré qu'un semblant de vote équitable se déroulait dans la capitale de l'île, Malabo, mais que son parti avait des preuves que des fonctionnaires, ailleurs, déposaient des bulletins de vote au nom des électeurs ou les forçaient à voter pour le parti au pouvoir.

Le gouvernement et les responsables de la direction des élections de Guinée équatoriale n'ont pas pu être joints pour un commentaire.

Maja Bovcon, analyste senior pour l'Afrique au sein de la société de renseignement sur les risques Verisk Maplecroft, a déclaré que le résultat des élections ne faisait aucun doute : "La fermeture des frontières et le harcèlement et les arrestations des partisans de l'opposition ont ouvert la voie à la prolongation du règne de 43 ans d'Obiang."

Les États-Unis et l'Union européenne ont appelé à la tenue d'une élection libre et équitable, et se sont dits préoccupés par les rapports faisant état de harcèlement et d'intimidation de l'opposition et des groupes de la société civile. Le gouvernement a rejeté ces accusations comme une ingérence dans son processus électoral.

En clôturant sa campagne vendredi, M. Obiang a déclaré qu'il avait décidé d'avancer l'élection présidentielle de plusieurs mois et de l'organiser en même temps que les élections législatives et municipales, afin de faire des économies en raison de la crise économique.

La production de pétrole et de gaz représente environ trois quarts des revenus de cet État membre de l'OPEP. Mais la production a diminué ces dernières années pour atteindre environ 93 000 barils par jour (bpj), contre environ 160 000 bpj en 2015, à mesure que les champs pétroliers arrivent à maturité.

Plus de 400 000 personnes se sont inscrites pour voter dans ce pays d'environ 1,5 million d'habitants. Les électeurs voteront également pour élire 100 membres du parlement pour la chambre basse, 55 des 70 sénateurs du pays, et les maires locaux.