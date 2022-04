Le dirigeant autrichien a eu des discussions "ouvertes et difficiles" avec Poutine à Moscou.

Le chancelier autrichien Karl Nehammer a eu des entretiens "très directs, ouverts et durs" avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou lundi, lors de la première rencontre de ce dernier avec un dirigeant de l'Union européenne depuis le début de l'invasion de l'Ukraine il y a plus de six semaines.

L'Autriche neutre, qui obtient 80 % de son gaz naturel de la Russie, entretient généralement des liens plus étroits avec Moscou qu'une grande partie de l'Union européenne, mais cela n'a pas été le cas récemment.

M. Nehammer a exprimé sa solidarité avec l'Ukraine et dénoncé les apparents crimes de guerre russes, tandis que son gouvernement s'est joint à d'autres pays de l'UE pour expulser des diplomates russes, même s'ils ne représentent qu'une fraction de l'importante présence diplomatique russe sur place.

"Il ne s'agit pas d'une visite amicale", a déclaré M. Nehammer dans une déclaration publiée par son bureau peu après la rencontre à la résidence officielle de Poutine à Novo-Ogaryovo, en dehors de Moscou. Un porte-parole de Nehammer a déclaré que la rencontre avait duré 75 minutes, ce qui est relativement court selon les normes de Poutine.

M. Nehammer a répété ses commentaires précédents selon lesquels il espérait contribuer à la fin du conflit ou à l'amélioration de la situation de la population civile ukrainienne assiégée, comme des couloirs humanitaires. Il a donné peu de détails sur la réponse de Poutine.

"La conversation avec le président Poutine a été très directe, ouverte et dure", a déclaré M. Nehammer dans le communiqué.

Ayant été visiblement ému par les conversations téléphoniques avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, Nehammer s'est rendu en Ukraine samedi pour montrer son soutien à Kiev. Il a déclaré qu'il estimait qu'il était de son devoir de rencontrer Poutine afin de "ne négliger aucune piste" dans la recherche d'une fin au conflit ou d'améliorations humanitaires.

"Mon message le plus important à Poutine était que cette guerre doit enfin prendre fin, car dans une guerre, il n'y a que des perdants des deux côtés", a-t-il déclaré dans le communiqué.

Alors que le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu'il se félicitait de cette rencontre, les réactions dans le pays ont été marquées par la surprise, le scepticisme et même la condamnation pure et simple.

"Espérons qu'il y a plus dans la visite du chancelier autrichien #Nehammer à Poutine que ce qui a été dit et rencontre l'œil. L'Autriche a trop souvent joué le rôle d'idiot utile de Moscou par le passé", a déclaré Reinhard Heinisch, professeur de politique autrichienne comparée à l'Université de Salzbourg, sur Twitter https://twitter.com/reinhardheinis1/status/1513396220160626689?s=20&t=1JT2az6tHjOo6AwTCHGCfQ.

Le partenaire de coalition du conservateur Nehammer, les Verts de gauche, est allé encore plus loin en critiquant la visite.

"Je ne peux pas cautionner une visite à Poutine", a écrit Ewa Ernst-Dziedzic, porte-parole des Verts pour les affaires étrangères, sur Twitter https://twitter.com/dziedzic_ewa/status/1513201667835052032?s=20&t=1JT2az6tHjOo6AwTCHGCfQ. "Cela n'a rien à voir avec la diplomatie. Il ne s'agit pas non plus d'une feuille de route convenue pour les négociations. Poutine s'en servira pour sa propagande". (Reportage de Francois Murphy ; Montage de Hugh Lawson et Grant McCool)