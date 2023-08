Paulo Sousa, président de l'unité Cargill au Brésil, a déclaré que les entreprises devraient continuer à investir dans la logistique afin d'aider le Brésil, premier exportateur mondial de matières premières telles que le soja, le café et le sucre, à stocker et à transporter ses produits agricoles de manière plus efficace.

S'exprimant lors d'un événement industriel lundi, M. Sousa a cité le chemin de fer de Ferrograo comme un projet prioritaire, car il aidera le pays à expédier des millions de tonnes de céréales du cœur de la région agricole du Brésil vers les ports du nord, où les négociants en céréales ont construit des terminaux portuaires privés au cours des dernières années afin de réduire la dépendance à l'égard des ports plus traditionnels du sud du pays.

Selon M. Sousa, le Brésil a connu des récoltes record et les rendements ont été plus élevés que jamais cette année. "Cela suscite des inquiétudes quant au manque de stockage et de logistique. Le secteur dans son ensemble doit continuer à investir dans le stockage.

Toutefois, les entreprises exigent une sécurité juridique pour approuver de nouveaux investissements et prendre des risques.

"Nous avons besoin d'un cadre réglementaire clair et prévisible pour investir dans les infrastructures.

M. Sousa a dénoncé les critiques formulées à l'encontre du projet Ferrograo, fondées sur des hypothèses "biaisées" en ce qui concerne le chemin de fer qui transportera des millions de tonnes dès qu'il sera construit.

"On ne peut pas être contre Ferrograo. C'est une irresponsabilité", a-t-il ajouté.

En juin, la Cour suprême du Brésil

a confirmé

la suspension, dans l'attente d'études, d'un plan gouvernemental visant à réduire un parc de conservation forestière en Amazonie pour permettre la construction de Ferrograo.

Le chemin de fer, qui s'étend sur près de 1 000 kilomètres et est considéré comme stratégique pour acheminer plus efficacement le soja et le maïs vers les marchés d'exportation, réduirait la dépendance à l'égard des routes, mais affecterait également les communautés locales dans des États brésiliens tels que le Mato Grosso et le Para (reportage d'Ana Mano, édition de Chris Reese et Marguerita Choy).