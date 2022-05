Le dirigeant de Samsung, Lee, est dispensé de l'audience du procès alors que Biden visite une usine de puces en Corée du Sud.

Bien que la présence de l'accusé soit requise en règle générale pour garantir son droit à la défense, le tribunal du district central de Séoul a accédé à la demande de Lee de ne pas y assister car les témoignages peuvent être enregistrés et l'accusé prévenu, a déclaré le porte-parole.

Selon les médias sud-coréens, Lee devrait accompagner le président américain Joe Biden lors de sa visite de la plus grande usine de semi-conducteurs du monde, située dans la ville de Pyeongtaek, à environ 50 km (30 miles) de Séoul.

Il devrait s'agir de la première étape de M. Biden au cours de la partie sud-coréenne de son premier voyage en Asie en tant que président américain.

Il s'agirait de la plus importante apparition publique de Lee depuis qu'il a été libéré sur parole en août de l'année dernière après avoir été condamné pour corruption.

L'absence de Lee au tribunal est un événement rare. Depuis plus d'un an, il a assisté à toutes les audiences d'un procès distinct lié à la fusion de deux entreprises Samsung pour un montant de 8 milliards de dollars en 2015, selon les dossiers judiciaires.

En 2020, les procureurs ont accusé Lee de manipulation du prix des actions et de fraude comptable en rapport avec la fusion. Lee a nié ces accusations.

Depuis que Lee a été libéré sur parole, Samsung a pris des mesures importantes telles que le choix de Taylor, au Texas, comme emplacement américain de sa nouvelle usine de puces de 17 milliards de dollars, la fusion de ses divisions mobiles et d'électronique grand public et la nomination de nouveaux codirecteurs dans son plus grand remaniement depuis 2017.